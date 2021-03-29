​Facebook'tan İran hamlesi: Devlet kanalı Press TV'nin sayfası kalıcı olarak kapatıldı Facebook'tan İran hamlesi: Devlet kanalı Press TV'nin sayfası kalıcı olarak kapatıldı ABD hükümeti ve üç büyük teknoloji devinin İran medya kanallarını ve yetkililerine yönelik sansürleme, sosyal medya hesaplarını kapatma ya da askıya alma gibi uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Facebook ülkenin devlet kanalı olan Press TV'nin sayfasını 'kalıcı olarak' kapattı.

Haber Merkezi 29 Mart 2021, 02:34 Son Güncelleme: 29 Mart 2021, 02:45 Yeni Şafak