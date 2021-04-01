Facebook'tan Trump'a röportaj engeli: Trump'ın ekibini uyardılar

Katolik rahipten skandal istek: Vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi

Honduras'ta Katolik bir rahip ayin sırasında, koronavirüs salgınını hiçe sayarak vatandaşlardan maskelerini çıkarmalarını istedi. Rahip o anlarda ise, “Bırakın tüm bu saçma işleri. Kahretsin bunları bize zorlayanları' dedi. Görüntülerin büyük tepkiye neden olmasının ardından rahip, 'Vaaz verirken şaka yaptım” diyerek kendini savunurken, yaşananların espri olduğunu iddia etti.