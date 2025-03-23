FBI'ın skandal görevi: Epstein dosyalarını sansürlemek

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in haberine göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) pedofili milyarder Jeffrey Epstein soruşturmasına ilişkin belgeleri sansürlemek için skandal bir göreve başladı.





FBI ajanlarının "7/24 çalıştığı" ve belgeleri işleme koymak için devam eden soruşturmaları askıya aldığı iddia edildi.





ELLERİNDEKİ TÜM İŞLERİ BIRAKTILAR

CNN'in iddiasına göre, FBI bünyesindeki tüm birimlere ellerindeki işleri bırakıp bu görev için ajan sağlamaları emredildi. Sansürleme çalışmalarına yardımcı olmak için Çin ve İran tehditleri de dahil olmak üzere devam eden soruşturmaların hepsi bir kenara bırakıldı.





Ajanların hem metin dosyalarında hem de videolarda redaksiyon yapmak için saatler harcadıkları bildirildi.





"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ ŞEFFAFLIK"

Rapora göre, sansürler federal yasa gereği zorunlu tutuluyor. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), CNN'e yaptığı açıklamada, "Amerikan halkına benzeri görülmemiş bir şeffaflık sunmaya" yemin etti.





ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra, Epstein dosyalarının yanı sıra Başkan John F. Kennedy, Robert F. Kennedy ve Martin Luther King Jr. suikastlarına ilişkin gizli belgelerin de yayınlanmasını emreden bir başkanlık emri imzaladı.





EPSTEIN DOSYALARI PARÇA PARÇA YAYINLANIYOR

Adalet Bakanlığı, şubat ayının sonlarında 'Epstein Dosyaları: 1. Aşama' adını verdiği belgeyi yayınladı.





Belgeler büyük ölçüde sansürlenmişti ve çoğunlukla daha önce bildirilen bilgileri içeriyordu. ABD Başsavcısı Pam Bondi daha sonra FBI'ı soruşturmayla ilgili "binlerce sayfa" belgeyi saklamakla suçladı.





EPSTEIN VE BAĞLANTILI OLDUĞU İSİMLER

Epstein davası, pedofili milyarderin aralarında eski ABD Başkanı Bill Clinton, İngiltere Prensi Andrew, milyarder Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve çok sayıda ünlü ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin de bulunduğu geniş bir tanınmış kişiler ağına sahip olması nedeniyle büyük ilgi gördü.



