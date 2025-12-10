Federal yargıç Epstein dosyalarındaki gizliliğin kaldırılmasını onayladı

ABD’de üçüncü bir federal yargıç, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell’e ilişkin büyük jüri tutanaklarının kamuoyuna açıklanmasına hükmetti. Karar, Trump’ın imzaladığı Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında Adalet Bakanlığı’nın tüm kayıtları 19 Aralık’a kadar yayımlamasını zorunlu kılıyor.





ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein’in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislaine Maxwell soruşturmasındaki dosyalara ait üçüncü bir federal yargıçta gizliliğinin kaldırılmasına onay verdi. New York Bölge Mahkemesi Yargıcı Richard M. Berman, daha önce verdiği gizlilik kararını geri çekerek, kararında yeni yasanın "Epstein büyük jürisine ait materyallerin kesin olarak kamuya açıklanmasını amaçladığını’’ ifade etti. Yargıç Berman, kararında ayrıca mağdurların güvenliği ve gizliliğinin "her şeyden önemli" olduğunu hatırlattı.





Yargıç Berman, daha önce ise yaklaşık 70 sayfalık büyük jüri belgesinin "aydınlatıcı olmadığı" ve Epstein’ın davranışlarına ilişkin yalnızca "duyum niteliğinde bilgiler içerdiği" yönünde değerlendirmesini yapmıştı.





Adalet Bakanlığı’nın mahkemeye sunduğu kayıtlara göre, Epstein davasında jüri önünde ifade veren tek tanık bir FBI ajanıydı. Yargıç Berman, kararında ayrıca FBI ajanın "davanın gerçekleri hakkında doğrudan bilgisi olmayan ve büyük ölçüde duyuma dayalı ifadeler veren" biri olduğunu belirtti. FBI Ajanı, 18 Haziran ve 2 Temmuz 2019 tarihlerinde iki oturumda ifade vermişti. Jüriye sunulan diğer materyaller ise bir PowerPoint sunumu ve bir arama kaydından oluşuyordu. 2 Temmuz’daki oturumun sonunda jüri, Epstein’ın suçlanmasına yönelik oy kullandı.









Üç yargıçta gizliliği kaldırdı





Berman’ın kararı, son bir hafta içinde verilen iki ayrı federal mahkeme kararını takip etti. Salı günü Manhattan’daki bir federal yargıç, Maxwell’in 2021’deki cinsel istismar davasına ilişkin kayıtların yayınlanmasına izin vermişti. Geçen hafta ise Florida’daki bir yargıç, 2000’li yıllarda Epstein hakkında yürütülen ancak sonuçlandırılamayan jüri soruşturmasına ait tutanakların gizliliğini kaldırdı.









Adalet Bakanlığı’nın 19 Aralık tarihine kadar belgeleri yayınlaması gerekiyor





Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası, Adalet Bakanlığı’na Epstein ve Maxwell dosyalarına ilişkin tüm materyalleri 19 Aralık tarihine kadar kamuoyuna açıklama zorunluluğu getiriyor. Bu düzenleme, jüri işlemlerine getirilen alışılmış gizlilik kurallarına ilk kez dar kapsamlı bir istisna sağlıyor. Yasa aynı zamanda mağdurların kimlik bilgilerinin gizlenmesi için özel düzenlemeler içeriyor.









Epstein davası





Çok sayıda isim, ABD’li milyarder Epstein’ın 1998’de satın aldığı Little St James Adası’na kaçırıldığını ve burada kötü muameleye maruz kaldığını belirtmişti. Epstein mağdurlarından ismi en iyi bilinen Virginia Giuffre, 17 yaşındayken insan kaçakçılığı kurbanı olduğunu ve Epstein tarafından cinsel istismar amacıyla aralarında İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew’un da bulunduğu yüksek nüfuzlu insanlara gönderildiğini ifade etmişti. Epstein, 2002-2005 yılları arasında kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi ve fuhuş ağı kurma suçlamalarıyla 6 Temmuz 2019’da New York’ta çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Epstein, daha sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019’da intihar etmişti. İki cinsel suçtan hüküm giyen Epstein’in eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell ise, Epstein ile birlikte hareket ederek reşit olmayan bir kişiyi fuhuşa zorlamak da dahil olmak üzere çeşitli suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.





Epstein’in oyuncular, siyasetçiler gibi ünlü isimlerle olan bağlantısı dünya genelinde büyük tepki çekmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Epstein’in cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığı yaptığından haberdar olduğu iddialarını reddetmiş, Epstein ile bir dönem arkadaş olduklarını ancak daha sonra aralarının bozulduğunu söylemişti.







