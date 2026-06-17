FIFA’dan skandal teklif: Çocuk katillerini aklamak istiyor

Resmi bir 15 yaş altı Dünya Kupası olmasa da bu turnuva, milli takımı üst düzeyde 2022’den beri yasaklı olan Rusya da dahil olmak üzere 211 FIFA üyesi ülkenin tamamına açık olacak. FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, bu yolla uluslararası futboldan men edilmesi istenen İsrail üzerindeki baskıyı azaltmak istediği değerlendiriyor. Infantino, nisan ayında Kanada’nın Vancouver şehrindeki yönetim kurulu kongresinde Filistin ve İsrail delegeleri arasında bir el sıkışma ayarlama girişiminin ters tepmesiyle utanç verici bir durum yaşamıştı.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Recüb, Nisan’da düzenlenen 76. FIFA Kongresi'nde yaşanan gergin atmosferde, İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Şeyh Suliman'ın yanında durmayı, Infantino'nun defalarca yaptığı korsan girişimi ricalara rağmen reddetmişti. FIFA kaynakları, nisan ayındaki Vancouver'daki olaylar göz önüne alındığında İsrail-Filistin siyasetine müdahale girişiminin tehlikeli olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Infantino'nun bu girişimin merkezinde yer aldığı ve Rajoub'un Suliman'ın elini sıkmayı reddetmesinin ardından 15 yaş altı turnuvasına atıfta bulunduğu değerlendiriliyor. Infantino, olayın yaşandığı günde şöyle demişti: “FIFA üyesi olan ve aynı haklara, görevlere ve yükümlülüklere sahip İsrail ve Filistin'den gelen iki temsilciye teşekkür etmek istiyorum. Birlikte çalışacağız, çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım, bunun için birlikte çalışalım.”