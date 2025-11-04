Filipinler’de Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti

Filipinler’de etkili olan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 26 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. OCD sözcüsü Junie Castillo, yaşamını yitirenlerin 22'sinin Orta Visayas, ikisinin Negros Adası ve birer kişinin de Batı ve Doğu Visayas bölgelerinde olduğunu söyledi.
Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) de tayfunun orta ve güney bölgelerde yaklaşık 60 bin kişiyi etkilediğini açıkladı.
Devlet Meteoroloji Dairesi'nin uyarısına göre, yerel adıyla Tino olarak bilinen Kalmaegi'nin saatte 15 kilometre hızla kuzeybatıya ilerlediği, 3 metreye varan fırtına dalgaları getirebileceği belirtildi. Saatte 130 kilometre maksimum rüzgar hızına ulaşan tayfunun, ilerleyen günlerde Güney Çin Denizi'nde şiddetini artırabileceği öngörüldü.
Yetkililer, ülkenin en popüler turistik yerlerinden biri olan Siargao Adası'nda da şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu.