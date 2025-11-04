Filipinler’de Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti

Filipinler Sivil Savunma Ofisi (OCD) tarafından yapılan açıklamada, Kalmaegi Tayfunu'nun dün gece itibarıyla ülkede etkili olduğu ve 26 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. OCD sözcüsü Junie Castillo, yaşamını yitirenlerin 22'sinin Orta Visayas, ikisinin Negros Adası ve birer kişinin de Batı ve Doğu Visayas bölgelerinde olduğunu söyledi.