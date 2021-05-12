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Dünya Filistin yaralı uzat elini
ORTADOĞU

‘Filistin yaralı uzat elini’

İşgalci İsrail’in kana buladığı Kudüs ve Gazze’de ambulans, ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı da arttı. Türk Kızılay, ilk etapta 500 bin TL’lik acil ilaç ve tıbbi malzemeyi Filistin Kızılayı’na teslim etti. Kudüs’ün dar sokaklarında hizmet verebilecek ambulanslar teslim edilecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
‘Filistin yaralı uzat elini’
Hızla artan yaralı sayısı nedeniyle Türk Kızılay, bölgeye acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatı yapıyor.

İşgalci İsrail’ün Kudüs ve Gazze’de Filistinlilere yönelik estirdiği devlet terörüne karşı diplomasi atağı başlatan Türkiye, Türk Kızılay aracılığıyla da yardım elini uzatıyor. Hızla artan yaralı sayısı nedeniyle Türk Kızılay, bölgeye acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatı yaparken ‘Filistin yaralı, uzat elini’ kampanyası başlattı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Yeni Şafak’a kampanya hakkında şu bilgileri verdi:

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TRT World muhabirinden Beyaz Saray Sözcüsünü köşeye sıkıştıran ‘Filistin’ sorusu
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, TRT Word Beyaz Saray Muhabiri Yunus Paksoy'un 'Filistin' ile ilgili sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi. Bir süre cümle kurmakta zorlanan Price, çok sayıda sivilin ölümüne neden olan İsrail'in saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçındı.

SAĞLIKÇILAR DA HEDEFTE

  • Ateş burada Filistinlilerin insan haklarının ihlali ile yanıyor. Saldırı sonucunda yaralanan sivil insanlara ulaşıp ve onlara yardım etmek isteyen sağlık görevlilerine engel olunuyor. Hatta sağlık personeli hedef alınarak onlar da saldırıya uğruyor ve yaralanıyor. Bunların tamamı insan hakları ihlali, hukuk ihlalleri ve savaş suçudur. Bu bölge işgal altındaki bölge. BM, bu bölgeyi işgal edilmiş topraklar olarak tanıyor. Bu işgalci güç, buradaki tüm insanların güvenliğinden sorumludur. Sivil insanların güvenliğini sağlama yerine bilakis sivil insanlar hedef alınıyor.

Hamas işgalci İsrail'i roket yağmuruna tuttu
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Hamas işgalci İsrail'i roket yağmuruna tuttu
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, işgalci İsrail güçlerinin Gazze ve Kudüs'teki saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i 200'den fazla uzun menzilli ağır füzelerle vurdu.

DAR SOKAKLARA UYGUN AMBULANS

Filistinli kardeşlerime destek olmak adına özellikle sağlık malzemesi, ilaç gibi yardımlarımızı Filistin Kızılayı’na ulaştırdık. İlk etapta 500 bin TL’lik yardım malzemesi ulaştırdık. Kudüs’ün o dar sokaklarında geçebilecek küçük ambulans ihtiyaçları var. Arkadaşlarımız ivedi olarak tedarik edip kendilerine teslim edecek.”

İşgalci İsrail sınır tanımıyor: Gazze'deki basın binasını yerle bir etti
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İşgalci İsrail sınır tanımıyor: Gazze'deki basın binasını yerle bir etti
İsrail savaş uçakları Gazze'de tüm basın kuruluşlarının bulunduğu El Cevhara binasını hedef aldı. Bina yerle bir oldu. Yanında bulunan El Cezire ofisi ise saldırıda zarar gördü.
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