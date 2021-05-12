Hızla artan yaralı sayısı nedeniyle Türk Kızılay, bölgeye acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatı yapıyor.

İşgalci İsrail’ün Kudüs ve Gazze’de Filistinlilere yönelik estirdiği devlet terörüne karşı diplomasi atağı başlatan Türkiye, Türk Kızılay aracılığıyla da yardım elini uzatıyor. Hızla artan yaralı sayısı nedeniyle Türk Kızılay, bölgeye acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatı yaparken ‘Filistin yaralı, uzat elini’ kampanyası başlattı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Yeni Şafak’a kampanya hakkında şu bilgileri verdi:

OYNAT 01:08 TRT World muhabirinden Beyaz Saray Sözcüsünü köşeye sıkıştıran ‘Filistin’ sorusu ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, TRT Word Beyaz Saray Muhabiri Yunus Paksoy'un 'Filistin' ile ilgili sorusu karşısında ne diyeceğini bilemedi. Bir süre cümle kurmakta zorlanan Price, çok sayıda sivilin ölümüne neden olan İsrail'in saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçındı. BiP'te paylaş

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SAĞLIKÇILAR DA HEDEFTE

Ateş burada Filistinlilerin insan haklarının ihlali ile yanıyor. Saldırı sonucunda yaralanan sivil insanlara ulaşıp ve onlara yardım etmek isteyen sağlık görevlilerine engel olunuyor. Hatta sağlık personeli hedef alınarak onlar da saldırıya uğruyor ve yaralanıyor. Bunların tamamı insan hakları ihlali, hukuk ihlalleri ve savaş suçudur. Bu bölge işgal altındaki bölge. BM, bu bölgeyi işgal edilmiş topraklar olarak tanıyor. Bu işgalci güç, buradaki tüm insanların güvenliğinden sorumludur. Sivil insanların güvenliğini sağlama yerine bilakis sivil insanlar hedef alınıyor.

DAR SOKAKLARA UYGUN AMBULANS

Filistinli kardeşlerime destek olmak adına özellikle sağlık malzemesi, ilaç gibi yardımlarımızı Filistin Kızılayı’na ulaştırdık. İlk etapta 500 bin TL’lik yardım malzemesi ulaştırdık. Kudüs’ün o dar sokaklarında geçebilecek küçük ambulans ihtiyaçları var. Arkadaşlarımız ivedi olarak tedarik edip kendilerine teslim edecek.”