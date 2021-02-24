Dünya Filistinde bir günün özeti Baskın, yıkım, tutuklama
ORTADOĞU

​Filistin’de bir günün özeti: Baskın, yıkım, tutuklama

Filistin’de bir günün özeti: Baskın, yıkım, tutuklama

Filistinlilere yönelik baskı ve ihlallerini artıran işgalci İsrail güçleri sınır tanımıyor. İşgalci kuvvetler, sadece 24 saat içinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyip onlarca Filistinliyi gerekçe göstermeden tutuklarken, Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikası da sürüyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
İşgalci güçler, Filistin genelinde de adeta bir tutuklama dalgası başlattı.
İşgalci güçler, Filistin genelinde de adeta bir tutuklama dalgası başlattı.

İsrail işgal güçlerinin Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de Filistin halkına yönelik baskı ve ihlalleri gün geçtikçe artıyor. İşgalci kuvvetler, sadece 24 saat içinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyip onlarca Filistinliyi gerekçe göstermeden tutuklarken, Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikası da sürüyor. İsrail güçlerinin koruması altındaki 89 Yahudi yerleşimci, pazartesi günü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Yerel kaynaklara göre yerleşimciler, Aksa’nın bahçesinde provokatif turlar attı.

İsrail güçleri evlerine baskın düzenledikleri Filistinli aileye ağır işkence etti
DÜNYA
İsrail güçleri evlerine baskın düzenledikleri Filistinli aileye ağır işkence etti

İsrail’e 3 dosyada UCM yolu
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İsrail’e 3 dosyada UCM yolu

TUTUKLAMA DALGASI

  • İşgalci güçler, Filistin genelinde de adeta bir tutuklama dalgası başlattı. Mescid-i Aksa hocalarından aktivist Hatice Havid, pazartesi günü tutuklandı. Batı Şeria ve Kudüs’te ise aralarında Hamas liderlerinden Fazaa Savaftah’ın da bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Yaklaşık 18 yıl işgal hapishanelerinde kalan Savaftah, serbest bırakılmasının ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden tekrar esir alındı. Beytüllahim’de serbest bırakılan eski tutuklu Muaz Samun’un ile birlikte 3 genç, Cenin’de 2 genç, Hebron’da 17 yaşında bir çocuk, Kudüs’ün Hizma kasabasından da iki genç evlerine düzenlenen baskınların ardından tutuklandı. İsrail, Filistin seçimlerine az bir zaman kala Hamas liderlerine ve üyelerine yönelik tutuklama kampanyalarını yoğunlaştırdı.

İşgalci İsrail ev yapmalarını engelleyince, Filistinli aile mağarayı eve çevirdi
OYNAT 00:59
İşgalci İsrail ev yapmalarını engelleyince, Filistinli aile mağarayı eve çevirdi
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kırsalında İsrail güçlerinin, ev inşa etmesini engellediği Filistinli bir aile, 2014 yılından bu yana hayatlarını mağarada geçiriyor.

RUHSAT VERİLMESİNİ ENGELLİYOR

Öte yandan İsrail güçleri Filistinlilerin evlerini yıkmayı sürdürüyor. Son olarak, Mescid-i Aksa Koruma Müdürü Fadi İleyyan’ın işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. İsrail’in kurduğu, Kudüs’teki Filistinlilerin binalarına ve tesislerine ruhsat verilmesini engelleyen sistem nedeniyle Kudüslüler arazi alanlarının % 88’ini kullanamıyor.

Binlerce Filistinli koronavirüs karantinasından sonraki ilk cumada Mescid-i Aksa’ya akın etti
OYNAT 00:49
Binlerce Filistinli koronavirüs karantinasından sonraki ilk cumada Mescid-i Aksa’ya akın etti
İsrail hükümetinin ülke genelinde uyguladığı ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te de zorunlu hale getirdiği 6 haftalık karantinanın ardından Filistinliler kılınan ilk cuma namazında Mescid-i Aksa'yı doldurdu.

İZİNSİZ İNŞA ETME BAHANESİ

  • İşgal yetkilileri yıkımları, binalar idari olarak Filistin Yönetimine bağlı alanlarda yer almasına rağmen gerçekleştiriyor ve gerekçe olarak evlerin İsrail’in bölme duvarına yakın olduğunu öne sürüyor. Filistin Arazi Araştırma Merkezi’ne göre, kentsel gelişim için topraklarının sadece% 12’si kaldı ve bu alanın yalnızca % 7’si konut inşa etmek için kullanılabilir. İşgalciler ise yıkım aşamasına gelmeden önce, “izinsiz inşa etme” bahanesiyle yıkılması hedeflenen evlere ağır ihlaller uyguluyor ve yıkım işlemlerini kademeli olarak devralıyor.

İsrail’i korkutan adam: Mervan Barguti
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İsrail’i korkutan adam: Mervan Barguti

Nefret anketi!

İsrail’de yapılan anket Yahudilerin Filistinlilere olan nefretini bir kez daha ortaya koydu. Ülkede yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Yahudi gençlerin büyük bölümü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ediyor ve vatandaşlıktan çıkarılmalarını istiyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Kudüs İbrani Üniversitesi, 16 ila 18 yaşlarındaki 1100 gencin katıldığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Geçen yıl mayıs-temmuz döneminde yapılan araştırmaya göre, ankete katılan Ultra-Ortodoks Yahudi gençlerin yüzde 66’sı, dindar Yahudilerin yüzde 42’si, sekülerlerin ise yüzde 24’ü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ettiklerini dile getirdi. Dindar İsraillilerin yüzde 49’u, sekülerlerin ise yüzde 23’ü Filistinlilerin İsrail vatandaşlığından çıkarılmasını desteklediklerini kaydetti.

Kudüs’te seçim için görüşme

  • Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Azzam el-Ahmed, Filistin yönetiminin İsrail ve uluslararası taraflarla yapılması planlanan Filistin seçimlerinin işgal altındaki Kudüs’te de gerçekleştirilmesine izin verilmesi için görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Ahmed, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Ürdün ve Mısır’dan Kudüslülere seçim için izin verilmesi konusunda müdahale edildiğini belirtti. “Seçimler İsrail ve Filistinliler arasında imzalanan anlaşmaların garanti ettiği bir haktır” diyen Ahmed, Merkezi Seçim Komisyonu tarafından oylarını vermeleri için Kudüslülere kolaylıklar sağlanacağını dile getirdi. Ahmed, Kudüs’teki Filistinlilere ise şöyle seslendi: “Seçimlere katılmak bir halk direnişidir. İşgale rağmen seçimleri yapacağız bu bizim hakkımız.”
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