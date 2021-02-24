​Filistin’de bir günün özeti: Baskın, yıkım, tutuklama

İsrail işgal güçlerinin Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de Filistin halkına yönelik baskı ve ihlalleri gün geçtikçe artıyor. İşgalci kuvvetler, sadece 24 saat içinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyip onlarca Filistinliyi gerekçe göstermeden tutuklarken, Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikası da sürüyor. İsrail güçlerinin koruması altındaki 89 Yahudi yerleşimci, pazartesi günü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Yerel kaynaklara göre yerleşimciler, Aksa’nın bahçesinde provokatif turlar attı.

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TUTUKLAMA DALGASI

İşgalci güçler, Filistin genelinde de adeta bir tutuklama dalgası başlattı. Mescid-i Aksa hocalarından aktivist Hatice Havid, pazartesi günü tutuklandı. Batı Şeria ve Kudüs’te ise aralarında Hamas liderlerinden Fazaa Savaftah’ın da bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Yaklaşık 18 yıl işgal hapishanelerinde kalan Savaftah, serbest bırakılmasının ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden tekrar esir alındı. Beytüllahim’de serbest bırakılan eski tutuklu Muaz Samun’un ile birlikte 3 genç, Cenin’de 2 genç, Hebron’da 17 yaşında bir çocuk, Kudüs’ün Hizma kasabasından da iki genç evlerine düzenlenen baskınların ardından tutuklandı. İsrail, Filistin seçimlerine az bir zaman kala Hamas liderlerine ve üyelerine yönelik tutuklama kampanyalarını yoğunlaştırdı.

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RUHSAT VERİLMESİNİ ENGELLİYOR

Öte yandan İsrail güçleri Filistinlilerin evlerini yıkmayı sürdürüyor. Son olarak, Mescid-i Aksa Koruma Müdürü Fadi İleyyan’ın işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan evi ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. İsrail’in kurduğu, Kudüs’teki Filistinlilerin binalarına ve tesislerine ruhsat verilmesini engelleyen sistem nedeniyle Kudüslüler arazi alanlarının % 88’ini kullanamıyor.

İZİNSİZ İNŞA ETME BAHANESİ

İşgal yetkilileri yıkımları, binalar idari olarak Filistin Yönetimine bağlı alanlarda yer almasına rağmen gerçekleştiriyor ve gerekçe olarak evlerin İsrail’in bölme duvarına yakın olduğunu öne sürüyor. Filistin Arazi Araştırma Merkezi’ne göre, kentsel gelişim için topraklarının sadece% 12’si kaldı ve bu alanın yalnızca % 7’si konut inşa etmek için kullanılabilir. İşgalciler ise yıkım aşamasına gelmeden önce, “izinsiz inşa etme” bahanesiyle yıkılması hedeflenen evlere ağır ihlaller uyguluyor ve yıkım işlemlerini kademeli olarak devralıyor.

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Nefret anketi!

İsrail’de yapılan anket Yahudilerin Filistinlilere olan nefretini bir kez daha ortaya koydu. Ülkede yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Yahudi gençlerin büyük bölümü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ediyor ve vatandaşlıktan çıkarılmalarını istiyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer alan Kudüs İbrani Üniversitesi, 16 ila 18 yaşlarındaki 1100 gencin katıldığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Geçen yıl mayıs-temmuz döneminde yapılan araştırmaya göre, ankete katılan Ultra-Ortodoks Yahudi gençlerin yüzde 66’sı, dindar Yahudilerin yüzde 42’si, sekülerlerin ise yüzde 24’ü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ettiklerini dile getirdi. Dindar İsraillilerin yüzde 49’u, sekülerlerin ise yüzde 23’ü Filistinlilerin İsrail vatandaşlığından çıkarılmasını desteklediklerini kaydetti.

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