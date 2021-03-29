Her yıl 30 Mart, Celile’de öldürülen sivillerin anılması ve İsrail’in işgal politikalarının dünya gündemine taşınması için Filistin’de “Toprak Günü” olarak anılıyor.

İsrail, 1967’deki Altı Gün Savaşı’yla birlikte Batı Şeria ve Kudüs’ü işgal etmiş, kendi sınırları içinde yaşayan Filistinlilerin hayatlarını zorlaştırmak için de her türlü engeli çıkarmaya başlamıştı. Ülkenin kuzeyinde Arap nüfusun yoğunlukta bulunduğu bölgelerde Filistinlilerin toprakları ellerinden alınıyor, buralara Yahudi nüfus iskân ediliyordu. Karşılaştıkları ayrımcılığa isyan eden Filistinliler, Celile’de 30 Mart 1976 günü kapsamlı bir protesto gösterisi düzenledi. Kalabalığa müdahale eden İsrail polisinin açtığı ateş sonucu 6 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı.

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Yalnızca haklarını kaybetmemek için mücadele eden insanlara yönelik bu muamele, Filistinlilerin şuur altında bugün de hâlâ yaşamaktadır. Her yıl 30 Mart, Celile’de öldürülen sivillerin anılması ve İsrail’in işgal politikalarının dünya gündemine taşınması için Filistin’de “Toprak Günü” olarak anılıyor. İsrail’in her yıl protestoları güç kullanarak engellemeye çalışması, Toprak Günü’nün giderek daha fazla yaygınlaşmasına yol açıyor. 2018’deki anmalar sırasında Gazze sınırında gösteri yapan Filistinlilere İsrail’in müdahalesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetmiş, bin 400 kişi de yaralanmıştı.

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İşgal edilen topraklara yeniden dönüş hakkı, İsrail-Filistin barış müzakerelerinin en zor maddelerinden birini oluşturuyor. Filistinliler, 1948’den bu yana kaybettikleri her toprağı geri isterken, İsrail işgal altında tuttuğu bölgeleri Yahudi nüfusla doldurarak bu talepleri fiilen imkânsız hale getiriyor. ABD ve Batılı ülkeler, kâğıt üzerinde işgale karşı çıksalar da, İsrail’in sahadaki uygulamalarını her platformda desteklemeyi sürdürüyor.