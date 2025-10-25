Filistinlilerle barış içinde yaşamak istiyorum

Osmanlı Devleti padişahlarından 5’nci Murat'ın torunu Kenize Murad ise, “Bu mesele benim için kişisel ve tarihî bir yük. 40 yılı aşkın süredir İsrail–Filistin çatışmasını yerinde izledim. İntifadalardan savaşlara kadar her dönemi gördüm. Filistin, insanlık tarihinin en ağır adaletsizlik örneklerinden biri” şeklinde konuştu. Bu mahkemede yer almayı Gazze’yi anlatacak daha çok sese ihtiyaç olduğu için kabul ettiğini aktaran Murad, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün Batı Şeria’da köyler yakılıyor. Saldırılar en üst seviyeye çıktı. Yine de umudumu kaybetmiyorum. Tarih, Filistinlilerin direncinin nesiller boyu tekrar doğduğunu gösteriyor. Ölenlerin çocukları, adalet sağlanmadıkça haklarını aramaya devam edecekler. Kalıcı çözüm için müzakere yoluyla ya tek bir demokratik devlet ya da iki devletli bir düzen gerekir."