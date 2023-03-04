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Dünya

Financial Times: Türkiye'nin muhalefeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için çatırdadı

İngiliz Financial Times gazetesi, Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması sonrası yayınladığı haberde "Türkiye'nin muhalefet ittifakı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için çatırdadı" başlığıyla bir haber yayınladı. İlgili haberde, 6'lı masanın dağılmasının "Cumhurbaşkanı Erdoğan için itici bir güç olduğu" ifade edildi. Siyasi danışmanlık şirketi Piccoli'nin konuya ilişkin analizine de yer verilen haberde, "Bugün yaşananlar (muhalefetin) Erdoğan'ı görevden alma çabalarına büyük bir darbedir" dedi ve parçalanmış muhalefetin cumhurbaşkanının 'en büyük kazancı' haline geldi." ifadelerine yer verildi.

Afra Betül Özdemir
Afra Betül Özdemir
13:41 . 4/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türkiye'nin muhalefeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için çatırdadı.

Türkiye'nin muhalefeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için çatırdadı.

İngiliz Financial Times gazetesi, Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması sonrası yayınladığı haberde
"Türkiye'nin muhalefet ittifakı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için çatırdadı"
başlığıyla bir analiz yayımladı.


İlgili haberde muhalefetin bir kaos içinde olduğuna şu sözlerle dikkat çekildi:

  • "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için ortak bir muhalefet girişimi, ülkede kritik seçimlerin yapılmasına iki aydan biraz daha uzun bir süre kala kaosa sürüklendi."

Muhalefet ittifakının ana taşlarından birinin çekilmesiyle ittifakın tamamen parçalandığı ve bu parçalanmanın mevcut iktidarı güçlendirdiği ise şu sözlerle ifade edildi:

  • "Tüm önde gelen muhalefet güçlerini içine alan ortak cephenin parçalanması, Erdoğan için bir itici güç."

İngiltere'nin önde gelen Siyasi danışmanlık şirketi Teneo'dan Wolfango Piccoli'nin konuya ilişkin analizine de yer verilen haberde, Piccoli:
"Bugün yaşananlar (muhalefetin) Erdoğan'ı görevden alma çabalarına büyük bir darbedir" dedi ve parçalanmış muhalefetin cumhurbaşkanının 'en büyük kazancı' haline geldi."
ifadeleri kullanıldı.

Siyasi danışmanlık şirketi Piccoli, Akşener'in belediye başkanlarını Millet sizi göreve çağırıyor çıkışını ise isyan niteliğinde değerlendirerek sözlerine şöyle devam etti:

  • "Akşener'in iki belediye başkanından birinin aday olması çağrısı aslında CHP içinde bir 'isyan' çağrısıdır."

İlgili haberde bir diğer dikkat çeken analiz ise, İYİ partinin ayrılmasıyla birlikte 5'li muhalefet ittifakının güçsüzlüğüne ilişkin yer verilen ifadeler oldu:

  • "CHP ve İYİ Parti hariç koalisyonun geri kalan dört üyesinin her birinin oyların yalnızca yüzde 1'ini aldığını söyledi."

#Financial Times
#Türkiye
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
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Financial Times: Türkiye'nin muhalefeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için çatırdadı
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