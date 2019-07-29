Fırat korkusu

Türkiye’nin Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yönelik harekât hazırlığı, ABD destekli terör örgütü PKK’yı iyice panikletti. Suriye’nin yüzde 30’unu işgali altında bulunduran teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı sözde ‘uzun soluklu savaş’ için hazırlığa girişti. Geçtiğimiz günlerde güney bölgelerden 2 bin kadar örgüt üyesini Türkiye-Suriye sınır hattına getiren PKK/PYD/YPG, Rasulayn ve Tel Abyad’a 3 bin terörist daha taşıdı. Seferberlik durumuna geçen örgüt Haseke, Rakka ve Deyrizor’da yüzlerce eve baskın düzenleyip bölge sakinlerini ‘zorunlu askerlik’ adı altında örgüte katmaya çalışıyor. Teröristler bu uygulamaya direnen kadın ve erkek sivillere ise köy ve kasaba meydanlarında işkence yapıyor.
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Haseke’de terör kampına gitmek istemeyen bir aile, PKK’lı terörist tarafından öldüresiye dövüldü.
ELEBAŞINI İNFAZ ETTİLER
Rakka, Tabka, Şeddadi, Ayn İsa, Deyrizor hattından sınır mevzilerine gelmek istemeyen Arap kökenli örgüt militanlarıyla PKK arasındaki gerginlik dozu ise her geçen gün artıyor. PKK anlaşmazlık yaşadığı bu gruplara gözdağı vermek için son 2 haftada 11 kişiyi infaz etti. Öldürülenler arasında PKK’nın Deyrizor bölgesindeki 2 numaralı ismi olan ve toplantı bahanesiyle çağrıldığı Şeddadi’de infaz edilen Yasir el-Dahli de bulunuyor. Münbiç Yerel Meclisi Eski Başkanı Mustafa Hacı Abdullah, örgüt cephesinde büyük bir panik yaşandığını ve bölge işgal hattının açık hapishaneye dönüştürüldüğünü söyledi.
OKULLAR KARARGÂH OLDU
Yerleşim birimlerinde terör estiren PKK’nın sınır tedirginliği had safhada. Sınırın Türkiye tarafında devam eden sevkiyat ve harekât hazırlığına karşı Rasulayn ile Tel Abyad’a 3 bin kadar terörist sevkiyatı yapan PKK, sınıra paralel koridor boyunca birçok noktada içi fuel-oil ile doldurulmuş yeraltı kuyuları kazdı. Sınır hattına çok yakın konumdaki yerleşim birimlerinden el-Cerrah ve Ayn Arus başta olmak üzere bazı beldelerde 10’dan fazla okul boşaltılarak terör karargâhına dönüştürüldü. Tel Abyad ve Rasulayn’da bazı hastaneler de harekât korkusu nedeniyle sivillere kapatıldı.
- ABD Körfez’den asker getirecekmiş!
- ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie 22 Temmuz tarihinde PKK terör örgütü Suriye Askeri Sorumlusu Şahin Cilo ile Rakka’ya bağlı Ayn İsa ilçesinde görüştü. ABD’li general ve terör elebaşısı arasındaki görüşmede PKK’yı koruma gücünün bölgeye taşınmasına ilişkin bir takvim belirlendi. Yeni Şafak’ın bölge kaynaklarından edindiği bilgilere göre McKenzie, Suud, BAE ve Mısır askerlerinden oluşacak ilk birliğin ağustos ayı içerisinde Ayn İsa ve Rasulayn’a yerleştirilmeye başlanacağını söyledi. Bu görüşmenin ardından ABD ordusu, Ayn İsa’da ek karargâh inşa etmeye başladı.
- İthal katiller
- Münbiç Yerel Meclisi Eski Başkanı Mustafa Hacı Abdullah, ABD ve Körfez temsilcilerinin aşiretlere rüşvet dağıttığını ancak vatansever milyonların bu karanlık senaryoyu bozacağını söyledi. ABD ve PKK eliyle bölgenin açık hapishaneye dönüştürüldüğüne vurgu yapan Hacı Abdullah, “Rasulayn ve Tel Abyad’da Şammar, Haseke’de ise Anize aşiretini savaştırmak istiyorlar. PKK buna paralel olarak ‘zorunlu askerlik’ adı altında yüzlerce evi basarak genç-yaşlı Arap, Türkmen, Kürt sivili eğitim kamplarına zorla götürüyor. Bu dayatmaya karşı çıkan insanlara kadın, erkek, yaşlı ayırt etmeksizin meydanlarda işkence ediliyor. Bu durum Suriye’nin PKK işgalindeki hemen her beldesinde yaşanıyor. PKK zulmü son bulacak, halkımız bu ithal katillerden mutlaka kurtulacak” diye konuştu.