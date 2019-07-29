Fırat korkusu

Türkiye’nin Münbiç ve Fırat’ın doğusuna yönelik harekât hazırlığı, ABD destekli terör örgütü PKK’yı iyice panikletti. Suriye’nin yüzde 30’unu işgali altında bulunduran teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı sözde ‘uzun soluklu savaş’ için hazırlığa girişti. Geçtiğimiz günlerde güney bölgelerden 2 bin kadar örgüt üyesini Türkiye-Suriye sınır hattına getiren PKK/PYD/YPG, Rasulayn ve Tel Abyad’a 3 bin terörist daha taşıdı. Seferberlik durumuna geçen örgüt Haseke, Rakka ve Deyrizor’da yüzlerce eve baskın düzenleyip bölge sakinlerini ‘zorunlu askerlik’ adı altında örgüte katmaya çalışıyor. Teröristler bu uygulamaya direnen kadın ve erkek sivillere ise köy ve kasaba meydanlarında işkence yapıyor.

ELEBAŞINI İNFAZ ETTİLER

PKK’nın Rakka sorumlularından Yasir el-Dahli örgüt tarafından infaz edildi.

Rakka, Tabka, Şeddadi, Ayn İsa, Deyrizor hattından sınır mevzilerine gelmek istemeyen Arap kökenli örgüt militanlarıyla PKK arasındaki gerginlik dozu ise her geçen gün artıyor. PKK anlaşmazlık yaşadığı bu gruplara gözdağı vermek için son 2 haftada 11 kişiyi infaz etti. Öldürülenler arasında PKK’nın Deyrizor bölgesindeki 2 numaralı ismi olan ve toplantı bahanesiyle çağrıldığı Şeddadi’de infaz edilen Yasir el-Dahli de bulunuyor. Münbiç Yerel Meclisi Eski Başkanı Mustafa Hacı Abdullah, örgüt cephesinde büyük bir panik yaşandığını ve bölge işgal hattının açık hapishaneye dönüştürüldüğünü söyledi.

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OKULLAR KARARGÂH OLDU

Yerleşim birimlerinde terör estiren PKK’nın sınır tedirginliği had safhada. Sınırın Türkiye tarafında devam eden sevkiyat ve harekât hazırlığına karşı Rasulayn ile Tel Abyad’a 3 bin kadar terörist sevkiyatı yapan PKK, sınıra paralel koridor boyunca birçok noktada içi fuel-oil ile doldurulmuş yeraltı kuyuları kazdı. Sınır hattına çok yakın konumdaki yerleşim birimlerinden el-Cerrah ve Ayn Arus başta olmak üzere bazı beldelerde 10’dan fazla okul boşaltılarak terör karargâhına dönüştürüldü. Tel Abyad ve Rasulayn’da bazı hastaneler de harekât korkusu nedeniyle sivillere kapatıldı.