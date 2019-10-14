Dünya Fıratın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı Tanklar Fıratı yapay köprü ile geçecek
BARIŞ PINARI HAREKATI

Fırat’ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı: Tanklar Fırat'ı yapay köprü ile geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fırat’ın doğusunda güvenli bölge oluşturulmak için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda yeni hedefin Aynel Arap olduğunu açıklamasının ardından Fırat Nehri’nin batısında harekat için hazırlıklar tamamlandı. Harekat talimatının gelmesinin ardından birlikler Fırat’ın üstüne kurulacak yapay köprüden geçerek Aynel Arap’ı batıdan kuşatacak.

Haber Merkezi IHA
Sınıra yapay körü ve zırhlı hasır sevkiyatı.
Sınıra yapay körü ve zırhlı hasır sevkiyatı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda kalan yaklaşık 480 kilometrelik Suriye sınırı boyunca 30-40 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturulması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 6. gününde Rasulayn ve Tel Abyad’da kontrolün sağlanmasının ardından yeni hedef olarak Aynel Arap bölgesini duyurdu.

İHA
Fırat Nehri’ne seyyar köprü sevkiyatı sürüyor

ASKERİ HASIR ARACI VE KÖPRÜLÜ TANKLAR BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

  • Erdoğan’ın açıklaması üzerine ise Fırat’ın batısındaki Gaziantep’in Karkamış ve Suriye’nin Cerablus kentinde bulunan Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri yoğun bir şekilde hazırlıklarına başladı. Türkiye’den yapay köprü malzemeleriyle TSK’nın envanterinde bulunan ve bataklık ya da suyun içerisinden tank, zırhlı araçların geçişine olanak tanıyan askeri hasır aracı, köprülü tank gibi milli araçlar bölgeye sevk edildi. Gecede süren sevkiyatlarda Aynel Arap’ın batıdan kuşatmasında yer alacak olan tank, zırhlı birliklerle diğer araçların bölgeye intikali sürdü.

İHA
Fırat Nehri’ne seyyar köprü sevkiyatı sürüyor

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DÜNYA
PKK/YPG'li teröristler tünelden kamyonete mühimmat ikmali yaparken havadan vuruldu

Suriye'deki güncel durumu gösteren harita.

YAPAY KÖPRÜDEN GEÇEREK AYNEL ARAP KUŞATILACAK

Karkamış Gümrük Kapısı’ndan tırların üstünde geçirilen araç ve malzemeler, Fırat Nehri’nin batısındaki güvenli bir bölgede hazır bir şekilde bekletiliyor. Hazırlıklarını tamamlayan istihkam ve hücum birlikleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelecek talimat üzerine harekete geçecek. Fırat’ın üstünde oluşturulacak yapay köprüyle zırhlı araçların nehirden geçmesi sağlanacak. Fırat’ın batısından çıkacak takviye Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, önce YPG-PKK kontrolündeki Zormağar bölgesini ardından ise Aynel Arap’a kadar uzanan köyleri tek tek ele geçirerek şehri batıdan kuşatmasında görev alacak.

İHA
4 köprülü tank, askeri araçların batağa veya çamura batmaması için kullanılan 4 ZTT (askeri hasır aracı) ve 2 ZPT Gaziantep’in Karkamış ilçesine ulaştı.

İHA
4 köprülü tank, askeri araçların batağa veya çamura batmaması için kullanılan 4 ZTT (askeri hasır aracı) ve 2 ZPT Gaziantep’in Karkamış ilçesine ulaştı.

İHA
4 köprülü tank, askeri araçların batağa veya çamura batmaması için kullanılan 4 ZTT (askeri hasır aracı) ve 2 ZPT Gaziantep’in Karkamış ilçesine ulaştı.

İHA
4 köprülü tank, askeri araçların batağa veya çamura batmaması için kullanılan 4 ZTT (askeri hasır aracı) ve 2 ZPT Gaziantep’in Karkamış ilçesine ulaştı.

İHA'lar, mühimmat ikmali yapan YPG’li teröristleri böyle vurdu
OYNAT 00:00
İHA'lar, mühimmat ikmali yapan YPG’li teröristleri böyle vurdu
Milli Savunma Bakanlığı YPG'li teröristlerin mühimmat depolarının vurulma anlarını paylaştı. MSB: 'Havan atışlarıyla sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan bebek katili PKK/PYD-YPG'li teröristler, yeni katliamlar için mühimmat ikmali yaparken İHA'larımızca tespit edilerek Hava Kuvvetlerimiz tarafından imha edildi' dedi.


Mardin'de emlakçılar YPG'lilerin mağdur ettiği Nusaybinlilere ev için yardım ediyor
GÜNDEM
Mardin'de emlakçılar YPG'lilerin mağdur ettiği Nusaybinlilere ev için yardım ediyor

PKK/YPG'li teröristler tünelden kamyonete mühimmat ikmali yaparken havadan vuruldu
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PKK/YPG'li teröristler tünelden kamyonete mühimmat ikmali yaparken havadan vuruldu

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Fırat'a yapay köprü

Fırat'a yapay köprü

Fırat'ın batısında operasyon hazırlıkları tamamlandı.

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