Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Irak Başbakanı Sudani Suriye'deki gelişmeleri ele aldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Suriye dahil bölgedeki son gelişmeleri görüşen Macron ve Sudani'nin, bu ülkenin birliği ile bölgesel istikrar için Suriye'de kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.