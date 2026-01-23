Yeni Şafak
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Irak Başbakanı Sudani Suriye'deki gelişmeleri ele aldı

18:5323/01/2026, Cuma
AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani telefonda Suriye'deki son gelişmeleri görüştü. Yapılan açıklamada, "Son olumlu görüşmelerin, Suriye'nin birliği ve halkın tüm kesimlerine saygı temelinde kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde SDG'nin entegrasyonuna yol açabilmesi önemli." ifadelerine yer verildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Suriye dahil bölgedeki son gelişmeleri görüşen Macron ve Sudani'nin, bu ülkenin birliği ile bölgesel istikrar için Suriye'de kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Terör örgütü YPG/SDG'nin entegrasyonuna ilişkin olarak da açıklamada,
"18 Ocak anlaşmasının uygulanmasına ilişkin yapılan son olumlu görüşmelerin, Suriye'nin birliği ve halkın tüm kesimlerine saygı temelinde kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde SDG'nin entegrasyonuna yol açabilmesi önemli."
değerlendirmesinde bulunuldu.
Açıklamada, Macron'un, Sudani'ye, Irak makamlarının
"bu tehlikeli bağlamda"
sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri ve terör örgütü DEAŞ ile mücadeledeki seferberliklerinden dolayı teşekkür ettiği bildirildi.


