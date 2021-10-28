Fransa İngiltere'ye karşı yaptırım listesi hazırladı

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Çöken binanın enkazından 132 saat sonra kurtulmuştu balkondan düşerek hayatını kaybetti

Konya’da 2004 yılında çöken ve 92 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı faciasından 132 saat sonra burnu bile kanamadan sağ olarak kurtulan zabıt katibi Muhammet Saltuk Kalem (32), Antalya’da geçirdiği epilepsi krizi sonucu tatil yaptığı otelin balkon kısmından düşerek hayatını kaybetti.