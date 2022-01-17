Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Zemmour'a 'göçmenlere karşı nefreti körükleme' cezası

İspanya'da 400 yıllık hayvan haklarına aykırı gelenek: Atlar ateş üzerinden atlatıldı

İspanya'nın orta bölgesindeki Avila kentinin San Bartolome de Pinares köyünde, 18. yüzyıldan kalma 'Las Luminarias' geleneği kapsamında atlar 'kötü ruhlardan arındırılmak' için ateşin üzerinden atlatıldı.



Katolik dini inanışına göre hayvanları koruduğu kabul edilen Aziz Anton anısına 16 Ocak gecesi yapılan etkinliğe, soğuk hava ve Kovid-19 salgınındaki vaka artışlarına rağmen katılımın yüksek olduğu görüldü.



Hayvan hakları dernekleri ise ateşin üzerinden geçirilen atların acı çektiğini savunarak, bu geleneğin kaldırılmasını talep ediyor.