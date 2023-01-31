|
Dünya

Fransa'da enerji sendikalarından şubatta üç günlük grev kararı

Fransa'da enerji sendikaları, 6-7-8 Şubat tarihlerinde grev kararı alarak sektörde çalışan personelleri hükümetin tartışmalı emeklilik reformuna karşı protestoya çağırdı. Ülke genelinde bugün de 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği ve her sektörden yoğun katılımların öngörüldüğü gösteriler sabahtan itibaren başladı.

15:42 . 31/01/2023 Salı
AA
Fransa'da grev

Fransa'da grev

Genel İş Sendikası (CGT) bünyesindeki Enerji ve Maden Sendikaları Genel Sekreteri Fabrice Coudour, ülkenin ana enerji sağlayıcısı EDF ve diğer enerji kuruluşlarının çalışanlarını grevlerine destek vermeye çağırdı.

Coudour, sendikaların 6-7-8 Şubat'ta greve gideceğini açıkladı.

Diğer yandan CGT de Fransız petrol devi TotalEnergies başta olmak üzere ülkedeki petrol rafinerilerinde 6 Şubat'ta grev kararı aldı.

CGT ve Sud-Rail sendikaları, 6-7 Şubat için demir yolu çalışanlarını da kapsayan grev kararı almıştı.

Ülke genelinde bugün de 1 milyondan fazla kişinin katılmasının beklendiği ve her sektörden yoğun katılımların öngörüldüğü gösteriler sabahtan itibaren başladı.

Paris başta olmak üzere birçok şehirde 300'den fazla noktada yapılacak gösterilerde, hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı hedefleyen reformu protesto ediliyor.

Gösteriler nedeniyle özellikle enerji ve ulaşım sektörlerinde sabahtan itibaren aksaklıklar yaşanmaya başladı.

Hükümetin tartışmalı emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, önde gelen 8 sendika, halkı bugün tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.


#CGT
#grev kararı
#sendika
#Fransa
#Şubat
1 saat önce
default-profile-img
Fransa'da enerji sendikalarından şubatta üç günlük grev kararı
TBMM Hazırlık Komisyonu CHP'li Başarır ve İYİ Parti'li Türkkan'ın dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi
Eğitim-Bir-Sen'in Eğitime Bakış 2022 raporu açıklandı
Doğu Kudüs'te İşgalci İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı
Kartal’da bir evde anne ve iki çocuğu ölü bulundu
TOKİ Çanakkale kura çekimi sonuçları canlı yayında açıklanıyor
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.