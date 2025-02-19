Fransa'da 'imamlık' artık kamu hizmetinin bir parçası: Meslek olarak tanındı

Retailleau, Fransız devleti ve Müslüman dini temsilcileri arasındaki diyaloğun güven ve sorumluluk prensiplerine dayanması gerektiğini kaydederek "Müslümanların inancının aşırıcı ideolojiler tarafından çarpıtılmasını reddettiğini" dile getirdi.





Devletin, dini kuruluşlara müdahale etmemesi gerektiğini ancak destek sağlayabileceğini dile getiren Retailleau, imamlık mesleğinin Fransa İş Kurumunun resmi meslekler listesine eklendiğini kaydetti.





Müslüman din görevlilerinin artık kamu hizmetinin bir parçası

Retailleau, Fransa'da imamlık mesleği ilk kez tam anlamıyla tanındığı için bu adımın son derece önemli olduğunu ifade ederek, imamlar için resmi bir iş tanımı ile iş sözleşmesi oluşturulduğunu açıkladı.





Bakan Retailleau, geçen yıl ülkede 173 Müslüman karşıtı saldırı gerçekleştiğini aktararak, tüm mağdurların şikayetçi olmaması nedeniyle bu sayının gerçekte daha yüksek olabileceğini vurguladı.



