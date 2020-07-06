Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokakta: Başbakan gitti sıra Macron’da

Fransa’da eski Başbakan Edouard Philippe’nin istifasının yankıları sürerken, sarı yelekliler cumartesi günü yeniden sokaklara indi. Başkent Paris’te bulunan Opera Meydanı’nda toplanan yaklaşık 300 kişilik grup Gare du Nord Tren Garı’na yürüdü. Protestocular, yürüyüş sırasında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un politikalarına sonuna kadar direneceklerini ifade ederek, “Başbakan Edouard Philippe’yi gönderdik, sıra Macron’da” sloganları attı. Ülkede, birkaç yıldır yaşanan toplumsal, sosyal ve ekonomik krizlerin çözümüne ilişkin Macron ile Philippe’in arasında ortaya çıkan anlaşmazlık, Başbakan’ın istifasını getirmişti.

KENDİNE RAKİP GÖRDÜ

Göreve geldiğinden bu yana sarı yeleklilerin gösterileri, emeklilik reformuna karşı yapılan eylem ve grevler ile Kovid-19 salgınının yol açtığı krizlerin üstesinden gelmeye çalışan Macron’un, Fransızlar nezdinde itibar kaybettiği son yerel seçimlerle de kanıtlanmış oldu. Cumhuriyet Yürüyüşü Haraketi (LREM) ile Ulusal Meclis’te çoğunluğu kaybeden, yerel seçimlerde de hezimete uğrayan Macron, gözünü 2022 seçimlerine çevirdi. Bu çerçevede, Macron’un popülaritesi kendisinden yüksek olan ve ileride güçlü bir rakip teşkil etme potansiyeli olan Philippe’i devre dışı bırakmak istediği düşünülüyor.

Edouard Philippe ve Emmanuel Macron

DERİN GÖRÜŞ AYRILIKLARI

İki siyasetçinin ülkede yaşanan önemli krizlerin çözümüne ilişkin yaşadığı derin görüş ayrılıklarının istifa sürecinde etkili olduğu değerlendiriliyor. Macron ve Philippe, Fransızların yakından ilgilendiren sorunları çözüme kavuşturmak için birlik oluşturmak yerine sıklıkla birbirlerine aykırı açıklamalarda bulundu. İkili arasındaki ilk görüş ayrılığı akaryakıt zamlarına ilişkin oluşurken, grev ve eylemlere sebep olan emeklilik reformu konusunda da fikir ayrılığına düştüler. Kovid-19 salgınının yol açtığı ekonomik krize ilişkin de farklı açıklamaları bulunan ikili arasındaki gerginlik, Philippe’in pandemiyle mücadele kapsamında almak istediği tedbirlerin Macron tarafından iptal edilmesi veya yeniden düzenlenmesiyle iyice artmıştı.

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“SÖZ DİNLEYEN BAŞBAKAN”

Macron ve Philippe’nin, kullandıkları siyasi dildeki farklılık da göze çarpıyor. 2017’de Cumhurbaşkanlığı’na gelen Macron, belirlediği politikaları yoğun eleştirilere rağmen uygulamaya koymaktan vazgeçmedi. Ülkedeki sorunların çözümünde demokratik olan diyalog yolunu seçen Philippe ile yollarını ayıran Macron’un demokrasiyi değil daha “otoriter” bir devlet yönetimi biçimini seçtiği değerlendiriliyor. Philippe’nin istifası, Macron’un “daha söz dinleyen” bir başbakanı tercih ettiği yorumlarına neden oldu.