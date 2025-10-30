Yeni Şafak
Fransa'daki tarihi müze soygununda 5 gözaltı

30/10/2025, Perşembe
Paris'te ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleştirilen 88 milyon euroluk soyguna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, baş şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Louvre Müzesi soygunan ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.


Paris savcısı Laure Beccuau, Fransa'daki ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de gerçekleştirilen soyguna ilişkin basın toplantısı düzenledi.


5 kişi daha gözaltına alındı


Beccuau, soyguna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında baş şüphelinin de aralarında bulunduğu 5 kişinin daha gözaltına alındığını bildirdi.


Savcı Laure Beccuau, baş şüpheli hakkında,
"Onu bir süredir takipteydik"
dedi.

Pazar günü gözaltına alınan 2 şüpheli olayla ilgilerini kısmen kabul etmişti.


"Pazar günü gözaltına alınan şüpheliler suçlarını kısmen kabul etti"


Savcı Beccuau, "Müzedeki soyguna karıştığı şüphesiyle pazar günü gözaltına alınan 2 şüpheli, soruşturmayı yürüten ekibe olayla ilgilerini kısmen kabul ettiklerini söyledi" açıklamasını yapmıştı.


"Mücehverler henüz elimizde değil"


Savcı,
"Mücevherler henüz elimizde değil. Ancak bulunacaklarına ve yeniden Louvre Müzesi'ne döneceklerine dair umudumu koruyorum"
ifadelerini kullanmıştı.

Louvre Müzesi'ndeki 88 milyon euroluk soygun


Her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde 19 Ekim'de soygun gerçekleştirilmişti.


Sabah saatlerinde müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanan kimliği henüz belirlenemeyen 4 kişi, pencereyi kırarak Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölüme girmişti.

7 dakikada soyulmuştu


Hırsızlar, toplam 88 milyon euro değerindeki 9 parça mücevher çalmış, kaçtıkları sırada ise 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ne ait tacı düşürmüşlerdi.


Taç, hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Soygunu 7 dakikada gerçekleştiren hırsızlar motosikletlerle olay yerinden kaçmışlardı.


Soygun sonrası müze güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılmış ve yapılan incelemelerin ardından 3 gün sonra yeniden ziyaretçi kabul etmeye başlamıştı.

