|
Dünya

Fransa'dan Bolivya'daki darbe girişimin kınama

Fransa, Bolivya'daki hükümete yönelik darbe girişimini kınadı. Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bolivya'da yaşanan antidemokratik girişimlerin kabul edilemez olduğu ve ülkenin anayasal düzenine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

15:46 - 27/06/2024 Perşembe
AA
Bolivya'da darbe girişimi
Bolivya'da darbe girişimi

Fransa Dışişleri Bakanlığından, Bolivya'daki darbe girişimine ilişkin yapılan açıklamada, "demokrasiyi baltalamaya yönelik" darbe girişiminin kınandığı belirtilerek anayasal düzene saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.


"Fransa, Bolivya hükümetine desteğini ifade etmektedir."
ifadesine yer verilen açıklamada, bu ülkede bulunan Fransız vatandaşlarına dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.




Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Jose Zuniga önderliğinde dün başlatılan askeri darbe girişimi, Devlet Başkanı Luis Arce ve halkın kararlı protestoları sonucu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.


Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan demokrasiye saygı göstermesini istemişti.




#fransa
#Bolivya
#darbe girişimi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SGK girişi 1999 - 2008 olanlara tek şart açıklandı: 3600 ve 5400 günle emeklilik için...