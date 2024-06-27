Fransa'dan Bolivya'daki darbe girişimin kınama

Fransa Dışişleri Bakanlığından, Bolivya'daki darbe girişimine ilişkin yapılan açıklamada, "demokrasiyi baltalamaya yönelik" darbe girişiminin kınandığı belirtilerek anayasal düzene saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da General Jose Zuniga önderliğinde dün başlatılan askeri darbe girişimi, Devlet Başkanı Luis Arce ve halkın kararlı protestoları sonucu başarısızlıkla sonuçlanmıştı.
Arce, ülkede bazı askeri birliklerin usulsüz şekilde harekete geçirildiğini belirterek ordudan demokrasiye saygı göstermesini istemişti.