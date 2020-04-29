Fransa'dan Hafter'in 'devlet başkanlığı' ilanına göstermelik tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Olivier Gauvin, bir gazetecinin "Hafter'in Trablus'a yönelik saldırılara devam edeceğine söz vererek gücün orduya geçtiğini iddia etmesine nasıl tepki veriyorsunuz?" sorusuna yazılı yanıt verdi.

Libya'daki çatışmaların, Birleşmiş Milletlerin (BM) himayesinde iki taraflı diyalog ile çözülebileceğini belirten Gauvin, Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesine ilişkin, "Tek taraflı kararlarla çatışmalar sona ermez. Berlin Konferansı çerçevesinde varılan siyasi çözüme alternatif yok." değerlendirmesinde bulundu.

Gauvin, önceliğin Libya'da çatışmaların sona ermesi olduğunu kaydetti.

Fransa'nın, BM'nin yaptığı çalışmalara destek verdiğini ifade eden Gauvin, ülkesinin Libya'nın egemenliğine, birliğine ve istikrarına bağlı olduğunu belirtti.

HAFTER KENDİSİNİ TEK TARAFLI DEVLET BAŞKANI İLAN ETMİŞTİ

Hafter, dün akşam yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde imzalanan "Suheyrat Anlaşması'nın hükmünü yitirdiğini ve ülkenin başına geçtiğini" ve kendisine bağlı silahlı grup Libya Ulusal Ordusunun "tüm ülkeyi kontrolü altına alacağını" ileri sürmüştü. Hafter, daha önce de "yönetime el koyduğunu" açıkladığı darbe girişimlerinde bulunmuştu.

HAFTER'İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Halife Hafter'e bağlı milislerin ramazanın ilk gününde başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil hayatını kaybetmişti.

BM, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara, 22 Mart'ta "insani ateşkes" önerisinde bulunmuştu. UMH öneriyi kabul etmiş, Hafter tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyursa da dakikalar içinde Trablus'a roketlerle saldırmıştı.

Libya'da ilk Kovid-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Hafter milisleri, Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti.

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Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı askeri birlikleri, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı. Hükümet güçleri, 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak, yaklaşık 3 bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu.

Hafter milisleri, cephede yaşadıkları kayıpların ardından başkentin yerleşim bölgelerine roket ve top atışı yapmış, bu saldırılarda sivil can kayıplarının yanı sıra hastaneler de hedef olmuştu.

UMH güçleri, Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini geri almak için, geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı.

Son dönemde Libya içinde geniş bir alan kaybederek hezimete uğrayan Hafter'e bağlı milisler, başkentin sivil yerleşim bölgelerini, hedef gözetmeksizin bombardımana tutmuştu. Hükümet güçleri, bunları engellemek için operasyon başlattıklarını duyurmuş ve başkentin güneyindeki cephelerde çatışmalar gerçekleşmişti.