O ajan Misrata’da: Levy’den Libya’ya provokatif ziyaret

2011 yılında Fransa’nın Libya’ya müdahalesinin mimarlarından, Türkiye karşıtı açıklamalarıyla öne çıkan, İsrail’le yakın ilişkilere sahip Fransız yazar Bernard Henri Levy’den Libya’ya provokatif bir ziyaret geldi. Levy’in Misrata’ya yaptığı ziyaret, Hafter destekçisi kimliği ve İsrail’i destekleyen tavrından ötürü Libyalı aktivistler tarafından tepkiyle karşılandı. Levy’nin, Hafter’e karşı direniş cephesinde bulunan Misrata’ya yaptığı skandal ziyaretin ardından Konsey tarafından çok sert açıklama yapıldı. Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ziyarete ilişkin bir açıklama yayınlayarak, “Levy’in, Fransa’nın savaş suçlusu Hafter’e (ülkenin doğusundaki terör örgütü lideri) destek verdiği bir dönemde direniş kenti Misrata’ya girişine izin verilmesine şaşırdık.” ifadelerini kullandı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Libya hükümeti, Levy’in ülkeyi ziyaretine ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı. Başkanlık Konseyi İletişim Ofisinden yapılan açıklamada, Başkanlık Konseyi’nin bu ziyaretle bir ilişkisinin olmadığı ve bilgisi dahilinde olmayan ziyarete dair herhangi bir koordine yapılmadığı belirtildi.

Levy’nin PKK/YPG terör örgütüyle de yakın ilişkisi bulunuyor.

SERT TALİMATLAR GÖNDERİLDİ

Açıklamada, ziyarete ilişkin tüm ayrıntıların ve gerçeklerin ortaya çıkarılacağı, devletin kanunlarına ve yasalarına aykırı kabul edilen bu fiile karışanlar hakkında kararlı yasal icraatların yerine getirileceği kaydedildi. Konsey açıklamada, tüm idarelere ve birimlere, kanunlar ve Başkanlık Konseyi tarafından alınan kararlara uyulması konusunda sert talimatlar gönderildiğini vurguladı.

OYNAT 00:51 Libya'yı petrol gelirleri üzerinden 3'e bölecekler! ABD, Fransa ve Mısır, kalıcı şekilde Libya'yı bölmek için Birleşmiş Milletler'e baskı yapıyor. Üç ülke Libya petrol gelirlerinin de Trablus Merkez Bankası'na değil, üç bölgede üç ayrı bankaya yatırılmasını istiyor. Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Mustafa Sanalla, görüşmelere ABD'nin önayak olduğunu söyledi.



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TERHUNE’YE GİRMESİ ÖNLENDİ

Libya ordusundan bir yetkili ise yaptığı açıklamada, Batı Bölgesi’ne bağlı ortak operasyon gücünün, Levy’in Terhune kentini ziyaret etmesine engel olmak için kent önlerine doğru ilerlediğini söyledi. Söz konusu yetkili, Levy’in, üst makamlardan onay gelmediği için Terhune’ye girişine izin verilmediğini bildirdi.

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“Operasyonlar devam edecek”

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, askeri operasyonların Libya topraklarının tamamında kontrolün sağlamasına kadar devam edeceğini vurguladı. Kanunu, “Tüm Libya şehirlerini temizlemek için askeri operasyonları sürdüreceğiz” dedi. Kanunu, Cufra ve Sirte’nin ‘kırmızı çizgi’ olduğunu söyleyip Libya’ya askeri müdahale sinyali veren Mısır’ın darbeci lideri Abdel Fattah el-Sisi’ye yanıt vererek, “Sadece meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti kırmızı çizgileri belirtiyor” dedi. Kanunu ayrıca, “Zafer Yolları” askeri harekatını başlatmak için talimatları beklediklerini vurguladı.

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