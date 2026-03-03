Gana Tahran'daki Büyükelçiliğini süresiz olarak kapattı

Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gana'nın Tahran Büyükelçiliğinin "ikinci bir duyuruya kadar" kapatıldığını bildirdi.

Ablakwa, kararın, ABD ile İsrail'in başlattığı saldırıların bölgede yol açtığı güvenlik riskleri çerçevesinde alındığını belirtti.

Büyükelçilik personelinin tamamının güvenli şekilde tahliye edildiğini açıklayan Ablakwa, Ganalı diplomatların güvende olduğunu ve morallerinin yüksek olduğunu kaydetti.

​​​​​​​Ablakwa, ayrıca tahliye sürecine destek veren ilgili taraflara teşekkür ederek, hükümetin bölgedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğini belirtti.

ABD-İsrail’in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.











