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Dünya

Gazze Kasabı katliama doymuyor: Netanyahu yeni şartlar öne sürerek anlaşmayı engelliyor

Terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de sürdürdüğü katliam saldırılarına doymuyor. Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada Netanyahu'nun, müzakerelerde yeni şartlar öne sürerek anlaşmaya varılmasını engellediği belirtildi.

18:55 - 29/07/2024 الإثنين
Güncelleme: 19:07 - 29/07/2024 الإثنين
AA
Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu
Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu

Hamas'ın açıklamasında, dün İtalya'nın başkenti Roma'da ABD, İsrail, Mısır ve Katarlı yetkililer arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin yapılan görüşmeye dair bilgi verildi.

Açıklamada, "Arabulucuların Roma'dan aktardığına göre, Netanyahu bir kere daha oyalama, erteleme ve yeni şartlar ve talepler öne sürerek anlaşmadan kaçınma stratejisine geri döndü." ifadelerine yer verildi.

Netanyahu'nun, ABD Başkanı Joe Biden tarafından önerilen plan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde gelen "İsrail'in daha önceki önerisini geri çekmek istediği" aktarıldı.

Roma'da dün yapılan görüşmeye ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin katıldığı bildirilmişti.


#Hamas
#İsrail
#soykırım
#Gazze
#Binyamin Netanyahu
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