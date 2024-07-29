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Dünya

Gazze Kasabı Netanyahu 150 hasta çocuğun Gazze'den çıkışını erteledi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, tedavi için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmesi planlanan yaklaşık 150 çocuğun Gazze'den çıkışını ertelediği belirtildi.

09:30 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:34 - 29/07/2024 Pazartesi
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İsrail devlet televizyonunun haberine göre, pazartesi günü yaklaşık 150 çocuğun tedavi için İsrail üzerinden BAE'ye gitmesi planlanıyordu ancak Netanyahu, Mecdel Şems saldırısından sonra çocukların Gazze dışına çıkmasını erteleme kararı aldı.


Haberde, Netanyahu'nun kararının Mecdel Şems saldırısıyla ne gibi bir ilişkisi bulunduğuna ve çocukların Gazze dışına çıkacakları yeni bir tarih belirlenip belirlenmediğine ilişkin bilgi verilmedi.


BAE'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.


Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.


İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.


Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'te meydana gelen saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek" ifadesini kullanmıştı.

#BAE
#Gazze
#İsrail
#Mecdel Şems Saldırısı
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