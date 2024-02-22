Gazze salgın hastalıkla boğuşuyor

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridine yönelik saldırıları yalnızca sivilleri değil Gazze’nin tamamını yok etmeyi hedefliyor. Saldırılar neticesinde Gazze'de yaşayan 2 milyon Filistinli, arıtma tesislerinin ve alt yapı sistemlerinin bombalanmasıyla birlikte bölgede temiz suya ulaşma krizi her geçen gün artıyor. Su kirliliği ve temel yaşamsal ihtiyaçların karşılanamaması sonucunda çocuklar ve yetişkinlerde yayılan Hepatit, Kolera, Bağırsak enfeksiyonları, Böbrek yetmezliği ve birçok enfeksiyon hastalıkları sivilleri ölümle karşı karşıya bırakıyor. Bölgede yaşanan su krizinin oluşturduğu sonuçları Yeni Şafak'a anlatan Gazzeli Çevre Mühendisi Nasser Al-Buhaisi, “Gazze’de bulunan insanların yüzde 70’i bu hastalıklarla boğuşuyor” uyarısında bulundu.

Nasser Al-Buhaisi, “Kimyasal ve biyolojik kirlilik olarak sularda iki tür kirlilik bulunuyor. Kimyasal kirlilik, yüksek seviyedeki klorür, nitrat ve tuzluluktan kaynaklanır; bunlardan en tehlikelisi nitrat kirliliğidir. Suda yüksek oranda nitrat ve klorür bulunması nedeniyle böbrek yetmezliği hastalığına yakalanan çok sayıda insan bulunuyor" ifadelerini kullandı. "Bu hastalığa ek olarak Hepatit, Kolera, İshal, Gastrit gibi hastalıklar da var. Aynı zamanda anemi hastalığına yakalananların sayısı da çok fazla arttı. Bu hastalıkların tümü içme suyunun kimyasal ve biyolojik kirleticiler nedeniyle kirlenmesinden kaynaklanmaktadır. Gazze’de bulunan insanların yüzde 70’i bu hastalıklarla boğuşuyor. Saldırılardan kurtulan insanlar bu hastalıklarla hayatlarını kaybediyor. Her yönüyle büyük bir felaketinde içindeyiz” diyen Al-Buhaisi, Gazze'de İsrail saldırılarının oluşturduğu insanlık dışı durumu ve tehdide dikkati çekti.