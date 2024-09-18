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Gazze temaslarının son durağı Ürdün

İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü soykırımın durdurulması ve Filistin sorununa çözüm bulunması için diplomasi yürüten Gazze Temas Grubu, bir hafta içinde ikinci kez, bu sefer Ürdün’de toplanıyor.

Canberk Doğan
04:00 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:48 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu 13 Eylül’de Madrid’de düzenlenen toplantının ardından bir hafta içinde ikinci defa toplanacak. Ürdün’ün başkenti Amman’da bir araya gelecek Temas Grubu, Gazze’de devam eden soykırımın sonlandırılması, İsrail-Filistin ihtilafına son verilmesi ve iki devletli çözümün uygulanması için atılabilecek adımları görüşecek.

DAHA FAZLA ÜLKE DAHİL OLSUN

Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Madrid’in ardından Amman’daki toplantıda da, Filistin’in BM’ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınması için, İsrail ile bu girişime karşı çıkan diğer ülkelere yönelik baskının artırılmasını vurgulayacak. Öte yandan Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönündeki çağrısını yinelemesi öngörülüyor. İİT-AL Gazze Temas Grubu üyesi bakanların ziyaret kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Toplantı, BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası'na giden süreçte Filistin meselesine yönelik çabaların uluslararası gündemin üst sıralarındaki yerini korumasına katkı sağlayacak.


Gazzeli küçük kız yaşadıkları sonrası sedyede korkudan tir tir titredi

Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'ne 347 gündür hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürüyor. Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki evine yapılan hava saldırısıyla yaralanan küçük kız, kanlar içinde geldiği hastanede kısıtlı imkanlarla tedavi altına alındı. Yaşadığı travmayla korkudan tir tir titreyen küçük kızın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre katil İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde '3 katliam' gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 26 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 41 bin 252'ye, yaralı sayısının da 95 bin 497'ye çıktığı aktarıldı.


#gazze
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#diplomasi
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