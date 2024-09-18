Gazze temaslarının son durağı Ürdün

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da bulunduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu 13 Eylül’de Madrid’de düzenlenen toplantının ardından bir hafta içinde ikinci defa toplanacak. Ürdün’ün başkenti Amman’da bir araya gelecek Temas Grubu, Gazze’de devam eden soykırımın sonlandırılması, İsrail-Filistin ihtilafına son verilmesi ve iki devletli çözümün uygulanması için atılabilecek adımları görüşecek.

Dışişleri Bakanı Fidan’ın, Madrid’in ardından Amman’daki toplantıda da, Filistin’in BM’ye tam üye olması ve daha fazla ülke tarafından tanınması için, İsrail ile bu girişime karşı çıkan diğer ülkelere yönelik baskının artırılmasını vurgulayacak. Öte yandan Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasına daha fazla ülkenin müdahil olması yönündeki çağrısını yinelemesi öngörülüyor. İİT-AL Gazze Temas Grubu üyesi bakanların ziyaret kapsamında Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Toplantı, BM Genel Kurulu Yüksek Düzeyli Haftası'na giden süreçte Filistin meselesine yönelik çabaların uluslararası gündemin üst sıralarındaki yerini korumasına katkı sağlayacak.