Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Gazze’de 6 bebek aynı kuvözde yaşam mücadelesi veriyor

Gazze’de 6 bebek aynı kuvözde yaşam mücadelesi veriyor

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
17:1317/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazzeli bebekler yaşam mücadelesi veriyor
Gazzeli bebekler yaşam mücadelesi veriyor

Gazze’nin en büyük sağlık merkezi olan Şifa Hastanesi’nde altı bebek, kuvözlerde oksijensiz ve ilaçsız bir ortamda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail’in kara harekâtı ve bombardımanlarıyla birlikte altyapının tamamen çökmesi, hastaneleri işlevsiz hale getirdi. Nasır Hastanesi'nde de lojistik yetersizlik sebebiyle bir sedyede 5 çocuk birden tedavi edilmek zorunda.

Şifa Hastanesi’nde altı bebek aynı kuvözlerde kısıtlı şekilde tedavi edilerek yaşama tutunmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi'nde de lojistik yetersizlik sebebiyle bir sedyede 5 çocuk birden tedavi edilmek zorunda.

İsrail 16 binden fazla çocuğu katletti

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında 64 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 164 bini aşkın kişi yaralandı. Bu kayıpların içinde 16.506 çocuk da bulunuyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’de öldürülen ya da yaralanan çocuk sayısının 50 bini geçtiğini açıkladı.


İlaç, gıda ve temiz suya erişimin kesildiği bölgede yeni doğan bebekler başta olmak üzere en savunmasız kesimler hayatta kalmakta zorlanıyor. Elektrik kesintileri nedeniyle kuvözlerin çalışamaması, bebek ölümlerinin artmasına yol açıyor.

İnsani koridor şart!

Uluslararası kamuoyu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kurumları acilen harekete geçmeye çağırıyor. İnsan hakları savunucuları, sivillerin korunması ve Gazze’ye insani yardım koridorlarının açılması için kalıcı bir ateşkesin şart olduğunu vurguluyor.



#Gazze
#han yunus
#Şifa Hastanesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AGS 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON GELİŞMELER 17 EYLÜL: 10 bin öğretmen ataması branş ve kadro açıklandı mı, tarih belli oldu mu?