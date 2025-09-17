Gazze’de 6 bebek aynı kuvözde yaşam mücadelesi veriyor

Şifa Hastanesi’nde altı bebek aynı kuvözlerde kısıtlı şekilde tedavi edilerek yaşama tutunmaya çalışıyor. Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus şehrindeki Nasır Hastanesi'nde de lojistik yetersizlik sebebiyle bir sedyede 5 çocuk birden tedavi edilmek zorunda.

İsrail 16 binden fazla çocuğu katletti

Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail saldırılarında 64 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 164 bini aşkın kişi yaralandı. Bu kayıpların içinde 16.506 çocuk da bulunuyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’de öldürülen ya da yaralanan çocuk sayısının 50 bini geçtiğini açıkladı.





İlaç, gıda ve temiz suya erişimin kesildiği bölgede yeni doğan bebekler başta olmak üzere en savunmasız kesimler hayatta kalmakta zorlanıyor. Elektrik kesintileri nedeniyle kuvözlerin çalışamaması, bebek ölümlerinin artmasına yol açıyor.

İnsani koridor şart!

Uluslararası kamuoyu, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere tüm kurumları acilen harekete geçmeye çağırıyor. İnsan hakları savunucuları, sivillerin korunması ve Gazze’ye insani yardım koridorlarının açılması için kalıcı bir ateşkesin şart olduğunu vurguluyor.







