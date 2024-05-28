Gazze'de can kaybı 36 bin 96'ya yükseldi

Gazze Kasabı Netanyahu'nun güvenli bölge olarak ilan edilen Refah'a saldırı emrinin ardından katil sürüsü yine bebek, çocuk ve kadınların olduğu sığınma kampını bombaladı. Bebek katili İsrail'in alçak saldırısına tepkiler çığ gibi büyürken vahşetin en acı görüntüsü Human Movie Team / İnsan Film Ekibi tarafından paylaşıldı. Dünyada yaşanan insan hakları ihlallerini duyurmayı hedefleyen ve tamamen gönüllü kadınlardan oluşan ekibin Gazze çizimi kısa sürede tüm dünyaya yayıldı.