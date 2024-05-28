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Dünya

Gazze'de can kaybı 36 bin 96'ya yükseldi

Katil İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana tam abluka altına aldığı Gazze'de can kaybı 36 bin 96'ya ulaşırken, yaralananların sayısı ise 81 bin 136'ya yükseldi.

15:34 - 28/05/2024 Salı
AA
Gazze'de çocuklar katlediliyor.
Gazze'de çocuklar katlediliyor.

Gazze'de aylardır süren İsrail zulmünün şiddeti her geçen gün artıyor.


Tüm uyarıları hiçe sayan İsrail ordusu, hedef gözetmeksizin saldırmaya devam ediyor.


7 Ekim'den bu yana Filistin halkına yönelik saldırılarıyla insanlık ve savaş suçu işleyen İsrail, bölgede neredeyse yıkılmayan yapı bırakmadı.


İnsanlar açlıktan ölüyor


İnsani yardımların engellediği Gazze'de insanlık bir yandan saldırılarla mücadele ederken öte yandan açlıkla savaşıyor.


Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 235 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.



Son 24 saatte 46 Filistinli öldü


İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 5 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 46 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.


Can kaybı 36 bin 96'ya ulaştı


Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 36 bin 96'ya, yaralı sayısının 81 bin 136'ya yükseldiği kaydedildi.


Enkaz altındaki cesetlere ulaşılamıyor


Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.




#Gazze
#İsrail
#Refah
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