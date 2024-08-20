Gazze'de çocuk felci aşıları henüz ulaşmadı

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana genç, yaşlı, çocuk demeden masum insanları bombalıyor. Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları en çok da çocukları etkiliyor. Çocuklar, güne bomba ve silah sesleriyle uyanıyor. Gazzeli çocuklara dileklerinin sorulduğu bir video ise sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Söz konusu görüntülerde isteklerini açıklayan Gazzeli çocuklar, “Okula gitmek istiyorum. Çikolata yemek istiyorum. Güvenle yaşamak istiyorum.” yanıtlarını verdi. Çocukluklarını yaşamaları gereken dönemde aç ve susuzluğun gölgesinde hayatın zorluklarıyla mücadele eden Gazzeli çocukların dilekleri izleyenlerde derin bir iz bıraktı. Ayrıca Gazze Medya Ofisi, 7 Ekim 2023’ten bu yana yaklaşık 16 bin 480 Filistinli çocuğun katil İsrail saldırılarında öldüğünü açıkladı.