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Dünya

Gazze'de çocuk felci aşıları henüz ulaşmadı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, çocuk felci vakasının tespit edildiği Gazze Şeridi'ne hala çocuk felci aşısının ulaşmadığını bildirdi.

14:28 - 20/08/2024 Salı
AA
Bölge halkı, açlık, su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.
Bölge halkı, açlık, su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini doğrulamıştı.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada,
"Çocuk felciyle mücadele için hala aşıların gelmesini bekliyoruz. Her çocuğa ulaşabilmek için güvenli şartlara ihtiyacımız var, bu da aşı kampanyası boyunca ateşkesin yapılmasını gerektiriyor"
ifadeleri kullanıldı.

'Tespit edilmemiş yüzlerce vaka var'

Filistin Sağlık Bakanı Macid Ebu Ramazan
, "Gazze Şeridi'nde bir çocuk felci vakasının tespit edilmiş olması, henüz tespit edilmemiş yüzlerce vakanın bulunabileceği anlamına geliyor"
açıklamasında bulunmuştu.

Ebu Ramazan, virüsle bulaşan ortalama her 200 vakadan birinin çocuk felciyle aynı semptomları gösterdiğini aktarmıştı.


Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen Filistinlilerin sayısı 2 milyona ulaşırken, bölge halkı, açlık, su, ilaç ve hijyen malzemesi eksikliğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 139 Filistinli öldü, 92 bin 743 kişi yaralandı.


Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.


Gazzeli çocukların tek isteği dünyadaki diğer çocuklar gibi yaşamak

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana genç, yaşlı, çocuk demeden masum insanları bombalıyor. Siyonist İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları en çok da çocukları etkiliyor. Çocuklar, güne bomba ve silah sesleriyle uyanıyor. Gazzeli çocuklara dileklerinin sorulduğu bir video ise sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. Söz konusu görüntülerde isteklerini açıklayan Gazzeli çocuklar, “Okula gitmek istiyorum. Çikolata yemek istiyorum. Güvenle yaşamak istiyorum.” yanıtlarını verdi. Çocukluklarını yaşamaları gereken dönemde aç ve susuzluğun gölgesinde hayatın zorluklarıyla mücadele eden Gazzeli çocukların dilekleri izleyenlerde derin bir iz bıraktı. Ayrıca Gazze Medya Ofisi, 7 Ekim 2023’ten bu yana yaklaşık 16 bin 480 Filistinli çocuğun katil İsrail saldırılarında öldüğünü açıkladı.


#gazze
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#sağlık
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