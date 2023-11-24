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Dünya

Gazze'de dört günlük geçici ateşkes başladı: Esir takasları yapılacak yardım konvoyları giriş yapacak

Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze’ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara başladı. Anlaşmaya göre 13 kişilik ilk esir grubu saat 17'de Gazze'den çıkarılacak ve Gazze Şeridine günlük 200 yardım ve dört akaryakıt TIR'ı girecek.

08:04 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 08:21 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İsrail ile Hamas, esir takası konusunda anlaşmaya vardı. Geçici ateşkes bugün sabah 8'de başladı.


Anlaşmaya göre 13 kişilik ilk esir grubu saat 17'de Gazze'den çıkarılacak.


Ateşkesin kalıcı olmasını amaçlıyoruz


Gazze'ye yönelik insani yardım da ateşkes ile birlikte başlayacak. Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu ateşkesin kalıcı olmasının amaçlandığı da belirtildi.

Anlaşmanın Gazze'nin tamamını içeren kapsamlı bir ateşkes olduğu vurgulandı.



Hamas da Gazze Şeridine günlük 200 yardım ve 4 akaryakıt tırının gireceğini ifade etti.


Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'den daha fazla esirin serbest bırakılmasını sağlayacak yeni bir anlaşma için müzakerelere devam etmeyi umduklarını söyledi.


Ateşkes 4 gün sürecek


Anlaşma kapsamında Gazze'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10 ila 16 saatlerinde durdurulacak.


50 İsrailli esire karşılık 150 Filistinli mahkum serbest bırakılacak. Takas edilecek esir ve mahkumlar, kadın ve çocuklar arasından seçildi.

Serbest bırakılacak tüm sivillerin belirlendiği liste yetkililerle de paylaşıldı.



Savaş iki ay daha sürecek


İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 4 günlük ateşkese ilişkin yeni bir açıklama yaptı.


Gallant, 4 günlük ateşkesten sonra savaşın iki ay daha sürmesini beklediklerini belirterek, "Gazze'nin kuzeyinde sağlanan kontrol savaşın sadece ilk aşaması" dedi




#Gazze
#Hamas
#İsrail
#Ateşkes
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