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İsrail ile Hamas, esir takası konusunda anlaşmaya vardı. Geçici ateşkes bugün sabah 8'de başladı.
Anlaşmaya göre 13 kişilik ilk esir grubu saat 17'de Gazze'den çıkarılacak.
Ateşkesin kalıcı olmasını amaçlıyoruz
Anlaşmanın Gazze'nin tamamını içeren kapsamlı bir ateşkes olduğu vurgulandı.
Hamas da Gazze Şeridine günlük 200 yardım ve 4 akaryakıt tırının gireceğini ifade etti.
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'den daha fazla esirin serbest bırakılmasını sağlayacak yeni bir anlaşma için müzakerelere devam etmeyi umduklarını söyledi.
Ateşkes 4 gün sürecek
Anlaşma kapsamında Gazze'nin güneyindeki hava trafiği tüm gün, kuzeyinde ise 10 ila 16 saatlerinde durdurulacak.
Serbest bırakılacak tüm sivillerin belirlendiği liste yetkililerle de paylaşıldı.
Savaş iki ay daha sürecek
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 4 günlük ateşkese ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Gallant, 4 günlük ateşkesten sonra savaşın iki ay daha sürmesini beklediklerini belirterek, "Gazze'nin kuzeyinde sağlanan kontrol savaşın sadece ilk aşaması" dedi