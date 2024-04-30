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Gazze'de İsrail soykırımı sürüyor: Can kaybı 34 bin 535’e yükseldi

Terör devleti İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34 bin 535’e, yaralı sayısı ise 77 bin 704’e yükseldi.

12:53 - 30/04/2024 Salı
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Katil İsrail, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’de başlattığı saldırılarına aralıksız devam ediyor.


Bölgede İsrail bombardımanı sivilleri hedef alırken, çoğu çocuk ve kadın binlerce Filistinli yaşama veda ediyor.


Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son durumu paylaştı.


Saldırılar devam etti


Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen 5 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 61 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.


Can kaybı 34 bin 535’e yükseldi


Açıklamada ayrıca, 207 gündür devam eden saldırılar nedeniyle can kaybının 34 bin 535’e, yaralı sayısının ise 77 bin 704’e yükseldiği aktarıldı.



Cüneyt Özdemir sordu: Bizim üniversitelerde niye hiç Gazze eylemi yok?

ABD'nin New York şehrindeki Columbia Üniversitesi’nde başlayan Filistin eylemleri, 40'a yakın üniversiteye yayıldı. Öğrenciler, ABD'nin işgalci İsrail'e desteğine ve Gazze'deki yaşanan soykırıma tepki olarak üniversitelerde eylem yapıyor. Gazeteci Cüneyt Özdemir kendi YouTube hesabından yaptığı yayında konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Bizim üniversitelerde niye hiç Gazze eylemi yok?" diye soran Özdemir, "Gazze meselesi tamamen AK Parti ya da İslamcıların meselesi gibi algılanır olmuş. Oradaki adam 30 bin kişinin ölmesine isyan ediyor. Bizim her gün gördüğümüz bu görüntüler artık biz de alıştık, kanıksadık. O yüzden işte orada birkaç muhafazakar öğrenci belki eylem yapar diyorlar. Oysa neden olmasın yani Columbia'da olan eylem Bilkent'te neden olmasın? Olmaz mı yani? Olsun diye söylemiyorum ama niye olmaz? Bizdeki öğrenci öğrenci değil mi?" ifadelerini kullandı.

#Gazze
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#terör
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