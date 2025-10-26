Gazze’de 'teknokrat hükümet' kararı

İşgalci İsrail ordusunun iki yıl süren soykırımının ardından Gazze’de ilan edilen ateşkesin ikinci aşamasının uygulanması için Filistinli direniş grupları yeni bir somut adım attı. Ateşkesin ilan edildiği 9 Ekim’den beri ilk aşamanın ön gördüğü gibi canlı İsrailli esirlerin tamamını ve ölülerin büyük kısmını teslim eden direniş grupları, Gazze’nin yönetiminin devredilmesi yönünde somut adım atmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’de bir araya geldi. Toplantıya, Hamas ve İslami Cihad’ın yanı sıra, Demokratik İslah Hareketi ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) fraksiyonlarından Halk Cephesi ve Demokratik Cephe temsilcileri katıldı. Fetih Hareketi yetkilileri ise Kahire’ye gitmelerine rağmen toplantıda yer almadı. Direniş gruplarının ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için gösterdiği çabalara rağmen İsrail tarafından ise herhangi bir adım atılmadı. İsrail ordusu, insani yardımların geçişi için ateşkesin ön gördüğü Refah Sınır Kapısı’nın açılması sorumluluğunu hâlâ yerine getirmedi. İşgalci İsrail ordusu, ateşkesin ikinci aşamasında şuan konuşlu olduğu “Sarı Hat” bölgesinden “Kırmızı Hat” bölgesine çekilmek için de herhangi bir işaret vermiyor.

HÜKÜMETİ GAZZELİLER KURACAK

Kahire’de bir araya gelen direniş grupları, yaptıkları toplantı sonrası yayınladıkları açıklamada, Gazze’nin yönetimi için teknokrat (bağımsız) isimlerden oluşan bir komite kurulması konusunda uzlaşıya vardıklarını ilan etti. Açıklamada, teknokrat komiteye katılacak kişilerin hiçbir grupla bağlantısı olmayan ve savaş döneminde de Gazze’den çıkmamış Gazzelilerden oluşacağı belirtilirken bunların isimleri belirlenmedi. Komitenin Arap ve İslam ülkeleriyle koordineli olarak çalışacağına işaret edilen açıklamada, görevinin temel hizmetleri sunmak ve başta Arap ve İslam ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumla Gazze’nin yeniden imarını koordine etmek olacağı kaydedildi.

FKÖ YENİDEN CANLANDIRILSIN ÇAĞRISI

Direniş gruplarının ortak açıklamasında, FKÖ’nün bütün Filistinli grupları bünyesinde toplayan Filistin halkının meşru temsilcisi olduğu konusunda uzlaşı sağlandığı belirtilerek, FKÖ’nün yeniden canlandırılması çağrısı yapıldı. Bu kapsamda, FKÖ’nün yeniden canlandırılması ve ortak ulusal strateji belirlenmesi için tüm Filistinli gruplardan bir araya gelerek istişare etmesi talep edildi. İsrail’in ateşkes öncesi ve sonrasında işlediği ihlallere de değinilen açıklamada, işgalci gücün Filistinli tutuklulara uyguladığı işkenceler, insani yardımları engellemesi ve Batı Şeria’nın ilhakı yönünde attığı adımlar kınandı.

İSRAİL ANLAŞMAYI UYGULAMIYOR

Hamas ve İslami Cihad başta olmak üzere, Filistinli direniş grupların 9 Ekim ateşkesini uygulamak için attığı somut adımlara karşılık İsrail’in sorumluluklarını yerine getirmediği görülüyor. Ateşkes anlaşması kapsamında, bütün sınır kapılarını açarak Gazze’ye günlük 600 TIR’lık insani yardım girişine izin vermesi gerek İsrail, sınır kapılarını hâlâ kapalı tutarken, ateşkesin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen bu süreçten 1000’den biraz daha fazla sayıda insani yardım TIR’larının geçişine izin verdi. İsrail ordusu, bu süreçte yer yer sivillere yönelik saldırılarında devam ederek 100’den fazla sivili katletti. Yine ateşkesin ikinci aşamasında halihazırda bulunduğu “Sarı Hat” bölgesinden daha gerideki “Kırmızı Hat” bölgesine çekilmesi gereken İsrail ordusu, bu bölgeye de henüz çekilmedi.

UNRWA: SAĞLIK, SU VE GIDA KRİZİ SÜRÜYOR

Gazze Belediyesi tarafından yayınlanan açıklamada, İsrail ordusunun özellikle Gazze’nin kuzeyine açılan hayati sınır geçişlerini kapatmaya devam ettiğine vurgu yapılarak, uluslararası toplumdan İsrail’in ateşkese uyması için baskı kurmasını talep etti. Birleşmiş Milletler (BM) Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’ndan (UNRWA) yapılan açıklamada ise İsrail’in insani yardımların girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze’de savaş döneminin sebep olduğu sağlık, gıda ve su krizinin sürdüğü bildirildi. UNRWA’nın resmi sitesinden dün yayınlanan açıklamada, “Kış şartlarının başlamasıyla birlikte Gazze’de yakıt ve barınma malzemelerine büyük ihtiyaç duyulduğu ancak İsrail’in engellemeleri yüzünden Gazze’deki sivillere yakıt ve barınma malzemeleri ulaştırılamadığı” kaydedildi.

ABD İHA’ları ateşkesi gözlemledi

İsrail ile Hamas arasında ulaşılan ateşkes anlaşmasının arabuluculuğunu yapan ABD’ye ait insansız hava araçları (İHA), Gazze semalarında keşif uçuşları gerçekleştirdi. Konuya dair yapılan açıklamada, İHA’ların iki tarafın ateşkese ne kadar uyduğunu gözlemlemek ve Gazze’deki güvenlik durumunu takip etmek üzere uçuşlara başladığı aktarıldı. Filistinli direniş grupları tarafından Kahire’de yayınlanan ortak açıklamada da Gazze’de ateşkesi gözlemleyecek uluslararası güçlerin BM Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından görevlendirilmesi talep edildi.







