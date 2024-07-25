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Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinden müzakere heyetiyle 'acil toplantı' talebi

Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, ateşkes ve esir takası anlaşması için dolaylı görüşmeleri yürüten İsrailli müzakere heyetiyle "acil toplantı" yapılmasını talep etti. Gazze'deki İsrailli esirlerin ailelerinin bir araya geldiği çatı oluşum "Esir Aileleri Forumu" tarafından basın açıklaması yapıldı.

14:39 - 25/07/2024 Thursday
AA
İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun ABD'deki programlarının sarkması üzerine İsrail heyetinin Doha'ya gidişi daha da ertelendi.
İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun ABD'deki programlarının sarkması üzerine İsrail heyetinin Doha'ya gidişi daha da ertelendi.

Açıklamada, esirlerin ailelerinin, Hamas ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için dolaylı görüşmeleri yürüten İsrailli müzakere ekibiyle acil bir toplantı yapılmasını talep ettiği kaydedildi.


Müzakereler konusunda güven krizinin olduğuna işaret edilen açıklamada, "Başbakan (Binyamin Netanyahu) iki haftadır arabulucuların anlaşmanın uygulanmasına ilişkin taleplerine yanıt vermekten kaçınıyor" denildi.


Esir ailelerine müzakere sürecine dair sağlanan bilgilerin gerçekliği yansıtmadığı aktarılarak, "Bu ayak sürüme, sevdiklerimizi geri getirme şansının kasıtlı sabote edilmesidir. Müzakereleri etkili şekilde baltalıyor ve ciddi bir ahlaki başarısızlığa işaret ediyor" denilen açıklamada, esirlerin geri dönüşüne ilişkin "dürüst rapor" sunmanın güvenlik servislerinin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.


Netanyahu, anlaşmayı sürüncemede bırakıyor

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.


Esir takası müzakerelerinin ivme kazandığı geçen haftalarda Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalinin devam etmesinin olası mutabakatın şartlarından biri olduğunu söylemişti.


İsrail basınında, Netanyahu'nun yeni talepleriyle esir takası müzakerelerini zora soktuğuna dair haberler yer almıştı. Netanyahu'nun, Hamas ile müzakereler için Mossad liderliğindeki heyetini perşembe günü Doha'ya gönderme kararı, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin "Başbakan'ın siyasi gerekçelerle anlaşmadan kaçtığı" tepkisiyle karşılanmıştı.


İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun ABD'deki programlarının sarkması üzerine İsrail heyetinin Doha'ya gidişi daha da ertelendi.

#esir takası
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