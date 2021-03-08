Dünya Gazzeden Marsa
ORTADOĞU

Gazze’den Mars’a

NASA’nın Perseverance uzay aracıyla Mars’a gönderdiği Ingenuity helikopterini tasarlayan ekibin başında Gazzeli elektrik mühendisi Loay Elbasyouni var. Üniversiteye kadar olan eğitimini Gazze’de tamamlayan Elbasyouni Mars’a uzanan hikayesini Yeni Şafak’a anlattı: Pizzacılarda, restoranlarda nerede iş bulursam çalıştım. Bir hedefim vardı ve ona ulaşmak için mücadele ettim. Araç Mars’a iniş yaptığında hissettiğim mutluluk ve gururu tarif edemem.

Hatice Saka Yeni Şafak
Loay Elbasyouni
Loay Elbasyouni

NASA’nın uzay aracı Perseverance, Mars’a yedi aylık bir yolculuğun sonunda iniş yaptı. Mars’tan fotoğraflar gönderen aracı tasarlayan ekip tarihe geçerek dünya çapında bir başarıya imza attı. Perseverance uzay aracı bünyesinde Mars’a gönderdiği Ingenuity helikopterini tasarlayan ekibin başında ise Gazzeli elektrik mühendisi Loay Elbasyouni yer alıyordu. Başarılı mühendis Gazze’den NASA’ya uzanan hikâyesini gazetemize anlattı.

KENTUCKY’DE YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ ALDI

Üniversiteye kadar olan eğitimini Gazze’de tamamlayan Loay Elbasyouni, Amerika’ya gidiş öyküsünü şöyle özetledi: “Küçüklüğümden beri elektrikle ilgili her şeye ve bilgisayarlara ilgim vardı. Hep bu alanda eğitim almak istiyordum. Gazze’de bu zordu ve bir Filistinli olarak Amerika’ya gidebilmek hiç kolay değildi. Kentucky Üniversitesi’ne kabul edildim. Babamın çabalarıyla üniversiteye başladım. Fakat 2000 yılında Gazze’de ikinci intifada başladı ve babam bana maddi açıdan destek veremedi. Başka bir üniversiteye geçiş yapmam gerekti. Pizzacılarda, restoranlarda nerede iş bulursam çalıştım. Bir hedefim vardı ve ona ulaşmak için mücadele ettim. Burs fırsatları çıktı ve üniversiteyi bitirdim. Ardından Louisville Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptım ve eğitim hayatımı başarıyla tamamladım.”

Başarılı mühendis ilk olarak “elektrikli otomobil tasarımı” alanında çalıştığını belirten Loay Elbasyouni sözlerine şöyle devam etti: “Büyük firmalarda elektrikli otomobil tasarımları üzerine çalıştım. Daha sonra General Electric’te iş fırsatı yakaladım. Bu tecrübelerden sonra işe başladığım firma NASA ile bir sözleşme imzaladı. Mars’a gönderilecek helikopterin elektrik devrelerini ve otomatik kontrolünü tamamlamak için NASA ile işbirliği içinde 8 teknisyenden oluşan uzman bir mühendislik ekibine başkanlık ettim. Çalışmalarımızı beş yılda tamamladık.”

NASA’DAN ÖDÜL ALDI

Elbasyouni, karşılaştığı zorlukları ise şöyle anlattı: “Başlarda çok imkansız gibi görünüyordu. Tasarlayacağınız helikopterin hava olmayan bir yerde uçması gerekiyordu. Çok küçük ve hassas olmak zorunda idi. NASA’dan profesyonel bir ekiple çalışmanın deneyimi benzersizdi.” Perseverance Mars’a ilk iniş yaptığında hissettiklerini ise şöyle özetledi: “Her gün takvime bakıyordum. Büyük bir heyecan ve endişe ile bekliyordum. Araç indiğinde hissettiğim mutluluk ve gururu tarif edemem. NASA’dan bir ödül almamız da çok anlamlı oldu.”

İman gücüyle hedefe!

  • Gazzeli mühendise ülkesi için bir mesajı olup olmadığını sorduğumuzda şöyle yanıt verdi: “Böylesine dünya çapında duyulan bir projede, Filistinli bir mühendis olarak yer alabilmenin anlamı ailem ve halkım için çok kıymetli. Ben bu başarıyı iman gücü ve sabrın bir ürünü olarak değerlendiriyorum. Onlara da ümitlerini kaybetmeden sabırla ve iman gücüyle hedeflerine doğru ilerlemelerini tavsiye ederim. Sadece Filistinliler’e değil, tüm herkese böyle bir mesaj ulaştırmak isterim. “

Havaalanı kurup öyle gönderecek: İsrailli yazar Gazze'yi ilhak planını yazdı
DÜNYA
Havaalanı kurup öyle gönderecek: İsrailli yazar Gazze'yi ilhak planını yazdı
Abone Ol Google News
Papa’nın nafile turları

Papa’nın nafile turları

​2003'te Irak'ın işgali sırasında dua etmekle yetinmişlerdi.
Bunu dışarı salmayın!

Bunu dışarı salmayın!

​Eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü.
Kırmızı tehlike!

Kırmızı tehlike!

​Uzmanlar gelecek haftanın vaka verileri için şimdiden endişeli.
İYİ Partilileri<br>ayağa kaldırdı

İYİ Partilileri
ayağa kaldırdı

​Ekrem İmamoğlu, Akşener ve Buldan'ın kadınlar gününü kutladı.
Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü

Belgelerin yüzde 96'sı çözüldü

​FETÖ'yle dijital mücadele tüm hızıyla sürüyor.
Aşı zenginliği katladı

Aşı zenginliği katladı

Koronavirüs aşıları üretici firmalara milyarlarca dolar kazandırdı.

Gazze’den Mars’a

Gazze’den Mars’a

​NASA'daki tasarım ekibinin başında Elbasyouni var.

Kadın kollarında bayrak Keşir'de

Kadın kollarında bayrak Keşir'de

​AK Parti kongre öncesinde ilk değişimi Kadın Kolları'nda yaptı.
İsimsiz kahramanların <br>gerçek hikayeleri

İsimsiz kahramanların
gerçek hikayeleri

​MİT binasında çekilen Teşkilat ilk bölümde ekranlara kilitledi.
Telekom'da nefes kesen son

Telekom'da nefes kesen son

​Son saniyeleri büyük heyecana sahne olan maç 2-2 bitti.

Liderliği bırakmadı

Liderliği bırakmadı

​Türkiye'nin en yakın rakibi Almanya.
Bilanço ağırlaşıyor

Bilanço ağırlaşıyor

Dünyada vaka sayısı 117 milyon 262 bini geçti.
PKK saldırısına <br>komando darbesi<br>

PKK saldırısına
komando darbesi

​Tel Rıfat bölgesinden 7 PKK'lı öldürüldü.
En sert şekilde kınıyorum

En sert şekilde kınıyorum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet tepkisi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.