Dünya Gazzeli çocukların ruhuna dokunuyor
ORTADOĞU

Gazzeli çocukların ruhuna dokunuyor

Gazze Şeridi’nin Güney’indeki Han Yunus kentindeki bir mülteci kampında doğan Filistinli Vefa Ebu Musa, kendi gibi zorluklar içinde büyüyen çocuklara destek olabilmek için psikoloji eğitim aldı.

Hatice Saka Yeni Şafak
Gazzeli çocukların ruhuna dokunuyor
Vefa Ebu Musa

Gazze Şeridi’nin Güney’indeki Han Yunus kentindeki bir mülteci kampında doğan Filistinli Vefa Ebu Musa, kendi gibi zorluklar içinde büyüyen çocuklara destek olabilmek için psikoloji eğitim aldı.

Yıllardır savaşın çocuklarının yaralarını saran Gazzeli psikolog, bu yola nasıl çıktığını şu sözlerle özetledi:

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KENDİMİ BU İŞE ADADIM

  • “Bütün çocukluğum savaşla geçti. Özgürce sokakta oynamaktan, okula gitmekten, hastalandığımda doktora gitmekten korkarak büyüdüm. Bütün yaşananlar bende derin izler bıraktı. Yardım alacağım kimse yoktu. Büyüyünce benim gibi olan çocukları iyileştirmek istedim. İşgale rağmen sağlıklı bireyler olmaları ve ülkelerine faydalı olmaları için onlara destek olmayı hedefledim. Çok şükür eğitimimi tamamladım ve kendimi bu işe adadım.” Beş yıl önce Danimarka’ya yerleşen Vefa Ebu Musa, Filistin ile bağlantılarının hiç kopmadığına vurgu yaptı. Vefa Ebu Musa, “Nerede olursam olayım mesajımı ileteceğimi, Gazzeli çocuklara yardım edeceğimi biliyordum. Öyle de oldu bu beş yıllık süreçte bağlantımı hiç koparmadım. Sağlık Bakanlığı ile Psikolojik Danışma Merkezi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal medya hesabımdan bilgiler paylaştım, Youtube kanalı ile onlara ulaştım.” dedi. Vefa Ebu Musa, Gazzeli çocuklar için yaptığı çalışmalarını şöyle özetledi:

AİLELERİYLE DE GÖRÜŞÜYORUM

“Gazze’de çocuklarla ilgilenen Doktor Mahmud Asfur ile bağlantı halindeyim. Çocukların durumlarıyla ilgili bilgiler paylaşıyoruz. Yüz yüze görüşülmesi gereken çocuklarla o ilgileniyor. Toplu ya da bireysel çocuklarla online görüşmeler yapıyorum. Kapsamlı bir program yürütüyoruz. Psikodrama çalışmaları gerçekleştiriyorum. Özellikle resim yapmalarını istiyorum. Çizimler ve renklerle kendilerini daha iyi ifade ediyorlar. Aileleriyle de görüşüyorum. Avrupa’da kendimi geliştirmeye devam ediyorum.”

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