Gazze'nin yardımları Ankara'da toplanacak

Genel Kurul’da teklifin oylamasına 284 milletvekili katılırken, tümü "kabul" oyu kullandı. Anlaşmaya göre Türkiye, UNRWA'ya gönderilmek üzere yılık 120 bin ton un ve 10 milyon dolar yardımda bulunacak. Ajans, Ürdün, Lübnan, Suriye, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs dâhil Batı Şeria'da yaşayan yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye yardımda bulunuyor. Anlaşma ile Filistin halkının özellikle eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere ihtiyaçları Ankara'da kurulacak ofis üzerinden karşılanacak.