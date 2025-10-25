Gazze'nin yardımları Ankara'da toplanacak

Türkiye ile BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) arasında Ankara ofisi kurulmasına dair uluslararası sözleşme TBMM Genel Kurulu'ndan geçti.
Genel Kurul’da teklifin oylamasına 284 milletvekili katılırken, tümü "kabul" oyu kullandı. Anlaşmaya göre Türkiye, UNRWA'ya gönderilmek üzere yılık 120 bin ton un ve 10 milyon dolar yardımda bulunacak. Ajans, Ürdün, Lübnan, Suriye, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs dâhil Batı Şeria'da yaşayan yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye yardımda bulunuyor. Anlaşma ile Filistin halkının özellikle eğitim ve sağlık alanları başta olmak üzere ihtiyaçları Ankara'da kurulacak ofis üzerinden karşılanacak.
BAŞKENT TEDARİK MERKEZİ OLACAK
Ajans faaliyetlerinde Kafkasya ve Orta Doğu ülkeleri dahil bölge ülkeleriyle eşgüdüm yapılması da sağlanarak, Türkiye'nin Filistinli mülteciler için bir tedarik merkezi olacak. İsrail Gazze savaşının başında bazı UNRWA çalışanlarının Hamas üyesi oldukları ve 7 Ekim 2023'teki baskında aktif rol aldıkları iddiasıyla örgütün faaliyetlerini yasaklamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) söz konusu suçlamaları reddederken, Türkiye UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu'nun (WGFU) başkanlığını yürütüyor.