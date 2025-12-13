Gazze’nin yarısında sel riski var

İşgalci İsrail ordusunun iki yıl boyunca soykırım işlediği Gazze’deki 2 milyondan fazla Filistinli, kış şartlarının başlamasıyla birlikte bu kez soğuk havaların ve doğal afetlerin tehdidi altında. Birleşmiş Milletler’in (BM), Gazze'de son üç gündür etkili olan şiddetli yağışlara bağlı sel riski analizlerine göre, nüfusun yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen, yerinden edilmiş yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı 760'tan fazla alan yüksek sel riski altında. Gazze’de nüfusun en yoğun olduğu güneydeki Han Yunus kenti Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta, fırtına ve sel nedeniyle 300 binden fazla çadırın ya sular altında kaldığını ya da parçalandığını bildirdi. Soğuktan ölen çocukların sayısı ise 3’e yükseldi.

NÜFUSUN YÜZDE 40’I RİSKTE

Gazze’deki son duruma ilişkin dün bir açıklama yapan BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, ekiplerinin dün gelen 160'tan fazla sel uyarısı üzerine harekete geçtiğini ve farklı bölgelerdeki 16 binden fazla aileyi kapsayan değerlendirmeler yaptıklarını söyledi. Haq, "Sel riski analizlerine göre, yerinden edilmiş yaklaşık 850 bin kişinin yaşadığı 760'tan fazla yerleşim yeri, sel riskinin en yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Bu, Gazze nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ına denk geliyor" dedi.

BİNALAR ÇÖKÜYOR ÇOCUKLAR DONUYOR

Soğuk hava ve fırtına etkisini artırırken, İsrail saldırılarında hasar gören binaların yakınlarında bulunan çadırların üzerine çökmesine sebep oluyor. Gazze’deki hükümetin medya ofisi tarafından dün yayınlanan açıklamada, yağış ve fırtına yüzünden en az 13 binanın çöktüğü bildirildi. Binaların çökmesi sonucu toplam 14 kişinin öldüğüne işaret edilen açıklamada, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya’da bir duvarın yakınında bulunan çadırın üstüne çökmesi sonucu 5 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Şifa Hastanesi’nden yapılan açıklamada da Hedil Hamdan adındaki 9 yaşındaki bir çocuk ile Teym el-Huvaca adlı kundak çağındaki bir bebeğin daha donarak yaşamını yitirdiği ifade edildi. Önceki gün de Rahaf Ebu Cezer adında 9 aylık bir bebek donarak can vermişti.

300 BİN ÇADIR SULAR ALTINDA

Öte yandan, El-Araby televizyonuna canlı yayın bağlantısıyla bilgi veren Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta, belediye ekiplerinin insanlara destek için kıt imkanlarla çalıştığını dile getirdiği açıklamasında, 300 binden fazla çadırın ya tamamen ya da yarısına kadar sular altında kaldığını ve çoğunun parçalandığını aktardı.












