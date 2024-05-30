Gazze'ye barış gücü gönderilsin

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Filistin halkına desteğiyle gündeme gelen Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze'deki katliamların durdurulması için bölgeye Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Barış Gücü gönderilmesini istedi. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yapılan saldırıları durdurma çağrılarına uymayarak katliam işlemeye devam ettiğini belirten Petro, BM'nin bu katliamları durdurmak için somut adım atması gerektiğini vurguladı. Kolombiya'nın barış gücü kapsamında bölgeye asker göndermeye hazır olduğunu söyleyen Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde BM Barış Gücü'nden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.