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Dünya

Gazze'ye barış gücü gönderilsin

Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'nın Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze'deki katliamların durdurulması için bölgeye barış gücü gönderilmesini istedi.

04:00 - 30/05/2024 الخميس
Güncelleme: 02:01 - 30/05/2024 الخميس
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı Filistin halkına desteğiyle gündeme gelen Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Gazze'deki katliamların durdurulması için bölgeye Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Barış Gücü gönderilmesini istedi. İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından yapılan saldırıları durdurma çağrılarına uymayarak katliam işlemeye devam ettiğini belirten Petro, BM'nin bu katliamları durdurmak için somut adım atması gerektiğini vurguladı. Kolombiya'nın barış gücü kapsamında bölgeye asker göndermeye hazır olduğunu söyleyen Petro, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi'nde BM Barış Gücü'nden başka bir alternatif yoktur. Kolombiya böyle bir gücün parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.

UAD KARARI İÇİN SOMUT ADIM

UAD, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı dava kapsamında nihai kararını geçtiğimiz hafta açıklayarak İsrail'den Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde sürdürdüğü saldırılarını durdurmasını talep etmişti. Konuya dair bir açıklama yapan Güney Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, UAD kararının bağlayıcı olduğunu ancak İsrail'in bu karara uymadığını hatırlatarak, "İsrail'in karar uymaya mecbur bırakılması için önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvuracağız. Bu karar, başta Refah olmak üzere bütün Gazze'deki saldırıların durdurulması içindi. Ayrıca karar, diğer uluslararası mahkeme kararları gibi bağlayıcıdır" dedi. UAD, Orta Amerika ülkelerinden Meksika'nın da davaya müdahil olduğunu açıkladı.

BREZİLYA TEL AVİV'DEKİ ELÇİSİNİ GERİ ÇEKTİ

Öte yandan Brezilya, Gazze'ye yönelik devam eden saldırılar nedeniyle İsrail'deki büyükelçisini geri çekti. Brezilyalı yetkililer, İsrail'e yeni bir büyükelçinin kısa zamanda atanmayacağını belirtti.



#Gazze
#Soykırım
#İsrail
#UAD
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