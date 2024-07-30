|
Dünya

Golan'a karşılık sınırlı saldırı

İşgal altındaki Golan Tepeleri’nde 12 genç ve çocuğun öldüğü füze saldırısına İsrail'in sınırlı bir karşılık vermesi bekleniliyor. İsrail Savaş Kabinesi, bir kaç gün sürecek bir çatışma sürecine hazırlandıklarını açıklarken, karşılıklı ilk hedef almalar dün gerçekleşti. Hizbullah, İsrail'in kuzeydeki askeri üslerini hedef alırken, İsrail de Lübnan'ın güneyini vurdu.

04:00 - 30/07/2024 Salı
Güncelleme: 02:41 - 30/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Netanyahu, işgal altındaki Golan'dan Lübnan'ı tehdit etti.
Netanyahu, işgal altındaki Golan'dan Lübnan'ı tehdit etti.

Önceki gün işgal altındaki Golan Tepeleri’nde, 12 genç ve çocuğun öldüğü füze saldırısı sonrası İsrail’in, saldırıdan sorumlu tuttuğu Hizbullah’a nasıl bir yanıt verileceği merak ediliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da işgal altındaki Golan Tepeleri'ni ziyaret etti. Netanyahu, “Öldürülen çocuklar bizim çocuklarımız. İsrail devleti bunun geçip gitmesine izin vermeyecek. Saldırıya cevap vereceğiz ve cevabımız sert olacak” diye konuştu. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ise İsrail'in ülkesine yönelik muhtemel saldırısının "sınırlı" olması hususunda ilgili ülkelerden güvence aldıklarını söyledi. Buhabib, Hizbullah Hareketi'nin vereceği karşılığın da benzer oranda olacağını belirtti.

İsrail Savaş Kabinesi, bir kaç gün sürecek bir çatışma sürecine hazırlandıklarını açıklarken, karşılıklı ilk hedef almalar dün gerçekleşti. Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan 7 askeri üssüne saldırılar düzenlediğini duyurdu. Hizbullah açıklamasında İsrail ordusunun sınır hattında yer alan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssüne güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla saldırı yapıldığı kaydedildi. İsrail ordusu da Lübnan’ın güneyinde farklı noktalara hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki roket fırlatma rampasının vurulduğu, Hizbullah’a ait altyapı ve hedeflere de saldırı düzenlendiği kaydedildi. Lübnan'ın güneyindeki Kunin beldesinde insansız hava aracıyla bir otomobilin vurulması sonucu 1'i ağır olmak üzere araç içerisindeki kişilerin yaralandığı bildirildi. Kfar Ruman beldesi yolu üzerinde de bir motosikletin vurulması üzerine Suriye uyruklu 25 yaşındaki Muhammed Halef'in hayatını kaybettiği, 1 Suriyeli ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı aktarıldı.



#Golan Tepeleri
#İsrail
#Ortadoğu
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MTV ikinci taksit ödemeleri için süre daralıyor! Ücreti yatırmayanlara aylık yüzde 4,5 gecikme faizi uygulanacak