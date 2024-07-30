Golan'a karşılık sınırlı saldırı

Önceki gün işgal altındaki Golan Tepeleri’nde, 12 genç ve çocuğun öldüğü füze saldırısı sonrası İsrail’in, saldırıdan sorumlu tuttuğu Hizbullah’a nasıl bir yanıt verileceği merak ediliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da işgal altındaki Golan Tepeleri'ni ziyaret etti. Netanyahu, “Öldürülen çocuklar bizim çocuklarımız. İsrail devleti bunun geçip gitmesine izin vermeyecek. Saldırıya cevap vereceğiz ve cevabımız sert olacak” diye konuştu. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ise İsrail'in ülkesine yönelik muhtemel saldırısının "sınırlı" olması hususunda ilgili ülkelerden güvence aldıklarını söyledi. Buhabib, Hizbullah Hareketi'nin vereceği karşılığın da benzer oranda olacağını belirtti.