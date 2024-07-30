Golan'a karşılık sınırlı saldırı

Önceki gün işgal altındaki Golan Tepeleri’nde, 12 genç ve çocuğun öldüğü füze saldırısı sonrası İsrail’in, saldırıdan sorumlu tuttuğu Hizbullah’a nasıl bir yanıt verileceği merak ediliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da işgal altındaki Golan Tepeleri'ni ziyaret etti. Netanyahu, “Öldürülen çocuklar bizim çocuklarımız. İsrail devleti bunun geçip gitmesine izin vermeyecek. Saldırıya cevap vereceğiz ve cevabımız sert olacak” diye konuştu. Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ise İsrail'in ülkesine yönelik muhtemel saldırısının "sınırlı" olması hususunda ilgili ülkelerden güvence aldıklarını söyledi. Buhabib, Hizbullah Hareketi'nin vereceği karşılığın da benzer oranda olacağını belirtti.
İsrail Savaş Kabinesi, bir kaç gün sürecek bir çatışma sürecine hazırlandıklarını açıklarken, karşılıklı ilk hedef almalar dün gerçekleşti. Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan 7 askeri üssüne saldırılar düzenlediğini duyurdu. Hizbullah açıklamasında İsrail ordusunun sınır hattında yer alan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssüne güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla saldırı yapıldığı kaydedildi. İsrail ordusu da Lübnan’ın güneyinde farklı noktalara hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki roket fırlatma rampasının vurulduğu, Hizbullah’a ait altyapı ve hedeflere de saldırı düzenlendiği kaydedildi. Lübnan'ın güneyindeki Kunin beldesinde insansız hava aracıyla bir otomobilin vurulması sonucu 1'i ağır olmak üzere araç içerisindeki kişilerin yaralandığı bildirildi. Kfar Ruman beldesi yolu üzerinde de bir motosikletin vurulması üzerine Suriye uyruklu 25 yaşındaki Muhammed Halef'in hayatını kaybettiği, 1 Suriyeli ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı aktarıldı.