Golan’da etnik temizlik: Yahudi nüfus Suriyeliden fazla

İsrail’in Suriye’de yer alan Golan Tepeleri’ni işgaliyle başlayan yasa dışı iskan politikası, adeta soykırıma dönüştü. Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada, İsrail’in Golan Tepeleri’ni işgal ettiği yıl olan 1967’den bu yana bölgedeki Yahudi yerleşimci sayısının yerli Suriyeli nüfusu geçtiği belirtildi. BM’nin tanıdığı sınırlara göre Suriye toprağı olan Golan Tepeleri Haziran 1967’deki ‘6 Gün Savaşı’ esnasında İsrail ordusu tarafından işgal edilmişti. 1973’teki Suriye-İsrail Savaşı’nda Suriye Ordusu Golan Tepeleri’nin üçte birlik kısmını geri alabilmişti. 1973’ten itibaren 1800 kilometrekareden oluşan bu bölgenin 1200 kilometrelik kısmı İsrail kontrolünde bulunuyor. 1981 yılında ise İsrail güçleri, işgal ettikleri toprakları ilhak ettiklerini duyurdu.

159 KÖY HARİTADAN SİLİNDİ

İsrail basınında çıkan haberlere göre Tel Aviv yönetiminin niyeti, yıl sonuna kadar Golan Tepeleri’ndeki İsrail yerleşimci nüfusunu dört katına çıkararak yaklaşık 100 bin Yahudi’yi bölgede iskan etmek. Bu kapsamda İsrail, bölgedeki ana yerleşim yeri olan Katzrin’de yeni konut birimleri inşa etme planına hız verdi. İsrail’in işgal ettiği 1967 yılında Golan Tepeleri’nde, 163 köyde toplam 150 bin Suriyeli yaşıyordu. 1948’deki Nekbe faciasından sonra 9 bin Filistinli de mülteci statüsünde bölgeye yerleştirilmişti. Günümüzde ise 163 köyden geriye sadece 4 köyde Suriyeliler aileler yaşamlarını sürdürüyor.

YERLEŞİMCİ SAYISI 100 BİNİ BULACAK

Golan Tepeleri’nde kaç Yahudi yerleşimcinin yaşadığına dair bir veri sunmayan BM, İsrail’in Golan Tepeleri’ne yönelik politikaları ve uygulamalarının Suriyeli nüfusu ailevi ve kültürel bağlarından kopardığını ve yerli halkı İsrail ekonomisi ve eğitim sistemine entegre olmaya zorladığını vurguladı. İsrail yönetiminin BM yetkililerinin İsrail’e, işgal altındaki Filistin topraklarına ve Golan Tepeleri’ne girişine engel olduğu belirtilen açıklamada, İsrail’in BM’nin bölgelerle ilgili yıllık istişare taleplerini de yanıtsız bıraktığı ifade edildi.

TRUMP’IN İLHAKI TANIMASI HIZLANDIRDI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanıdığını ilan eden deklarasyonu imzalamıştı. Trump’ın bu hamlesinden sonra Golan’ı İsrailleştirme politikası hız kazandı. Bölgede hukuksuz hakimiyetini tesis etmeye çalışan Tel Aviv yönetimi, 2023’ün başında, Filistinlilere yönelik katliamları ile nam salan “Netzah Yehuda Taburu’nu” 11 ay süreyle Golan Tepeleri’ne naklettiğini açıkladı.

BM: Derhal durdurun

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in yasadışı yerleşim planlarında süreci hızlandırma kararıyla ilgili “derin endişe ve rahatsızlık duyduğunu” belirterek, İsrail’e acilen tüm yerleşim yerlerine ilişkin faaliyetlerini derhal durdurma ve geri çevirme çağrısında bulundu. Guterres ayrıca Tel Aviv yönetiminin Filistin halkının doğal kaynaklarını gasp ettiğine vurgu yaptı.

TEHLİKELİ VE ALIŞILMIŞIN DIŞINDA

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Baskın sırasında içeride namaz kılanların yanı sıra, görevliler ve korumalar da dışarı çıkarıldı.Baskının sebebine ilişkin polisten bir açıklama yapılmadı. Filistinliler işgalcinin bu şekildeki tutumunu “tehlikeli ve alışılmışın dışında” olarak nitelendirildi.











