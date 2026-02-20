Görevi sadece 24 saat sürdü: Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tsitselkov istifa etti

Bulgaristan'da seçimlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Stoil Tsitselkov, uyuşturucu ve alkollü araç kullandığı iddiaları üzerine parlamentoda yemin edip göreve başlamasından 24 saat sonra istifa etti.

Tsitselkov, Geçici Başbakan Andrey Gyurov ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin güvenilirliğini ve sürecin şeffaflığını korumak amacıyla istifa kararı aldığını belirtti.