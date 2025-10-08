Görevimiz İsrail’in gerçek yüzünü dünyaya göstermek

Jose Lozano Maneiro
Özgürlük Filosu, Gazze'ye ulaşmakta kararlı.
Akdeniz'de seyrine devam eden Özgürlük Filosu Koalisyonu, Mısır'ın İskenderiye kenti açıklarında Gazze'ye doğru yol alıyor. Güvertesi Filistin bayrakları ve Filistin’e destek mesajlarıyla donatılan “Vicdan” gemisindeki aktivistler, ablukayı kırmayı amaçlıyor.
Dİ LUCA:
Dünyaya İsrail'in gerçekte ne olduğunu göstermek için bunu yaşamakta kararlıyız. Bu önemli bir görev. Gazze'ye yardım ulaştırmanın mümkün olmadığını dünyaya göstereceğiz.
JOSE LOZANO MANEİRO:
72 yaşındayım. Gazeteci ve belgesel yapımcısıyım. Olası bir saldırıdan korkmuyorum. Gazze halkının acı çektiğini görmenin getirdiği öfke, hissedebileceğim tüm korkulardan daha güçlü. Bence bu soykırım birkaç yıl içinde tarih kitaplarında anlatılacak. Bu yüzden oğlum, kızım ve torunlarım 'Bunu önlemek için ne yapıldı?' diye sorduklarında, 'Büyükbabam kuşatmayı kırmak için Gazze'ye gitmeye çalıştı' diyebilmelerini istiyorum.
AKİF YASİN BAHÇECİ: İ
srail'in müdahale etme durumu çıkmış olduğumuz bu yoldan bizi geri çeviremez. Gazze'deki abluka kırılana kadar yolumuza devam edeceğiz.
EMRAH ATİŞ:
Gazze'ye sağlık malzemeleri ulaştırmak ve vahşeti dünya kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Allah nasip ederse ablukayı delip oradaki insanlarla kucaklaşmak istiyoruz.
