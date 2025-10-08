Görevimiz İsrail’in gerçek yüzünü dünyaya göstermek

JOSE LOZANO MANEİRO:

72 yaşındayım. Gazeteci ve belgesel yapımcısıyım. Olası bir saldırıdan korkmuyorum. Gazze halkının acı çektiğini görmenin getirdiği öfke, hissedebileceğim tüm korkulardan daha güçlü. Bence bu soykırım birkaç yıl içinde tarih kitaplarında anlatılacak. Bu yüzden oğlum, kızım ve torunlarım 'Bunu önlemek için ne yapıldı?' diye sorduklarında, 'Büyükbabam kuşatmayı kırmak için Gazze'ye gitmeye çalıştı' diyebilmelerini istiyorum.