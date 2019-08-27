Gündemleri yine Türkiye

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’teki faaliyetlerinin durdurulması için Dışişleri Bakanlığına bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdiğini bildirdi. Katz, Twitter’dan İbranice ve Arapça paylaştığı mesajında, “Dışişleri Bakanlığına, Türkiye’nin Doğu Kudüs’te yürüttüğü kışkırtıcı fitne faaliyetlerinin durdurulması için bir dizi önlem paketi hazırlanması talimatı verdim.” ifadesini kullandı.

Katz’ın paylaşımına cevap yazan bazı kullanıcılar, İsrailli bakanın Türkiye’yi hedef alan paylaşımının ülkede 17 Eylül’de yapılacak erken seçime haftalar kala gelmesine dikkati çekti. İsrail’de seçim dönemlerinde aşırı sağcı politikacılar, genellikle Türkiye’yi hedef alan açıklamalarda bulunuyor. Türkiye, işgal altındaki Doğu Kudüs’te ikamet eden Filistinlilere yönelik insani yardım ve kalkınma projeleriyle sosyal ve kültürel faaliyetler yürütüyor.

Kirli bir oyun oynanıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail’de 17 Eylül’de yapılacak erken seçim öncesi “yine kirli bir oyun oynandığını” belirterek, “İşgal altındaki Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te Filistinli kardeşlerimize yardım etmekten ve Filistin davasını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.