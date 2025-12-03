Yeni Şafak
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 4 büyüklüğünde depremle sallandı

20:553/12/2025, Çarşamba
Depreme ilişkin detayları AFAD paylaştı.
Depreme ilişkin detayları AFAD paylaştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin güneyinde saat 20.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan bilgilendirmede depremin yerin 14.23 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Akdeniz'de saat 20.35'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin detayları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştı.

AFAD'dan yapılan açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) açıklarında meydana gelen depremin yerin 14.23 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.



