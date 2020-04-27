Hafter milislerinin roketli saldırısında bir anne ve oğlu hayatını kaybetti Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus’un doğusunda Castelverde bölgesine roketli saldırı düzenlediği belirtildi. Hükümetin açıklamasına göre, Castelverde bölgesinde atılan roketlerin bir eve isabet etmesi sonucu anne ve bir oğlu hayatını kaybetti, ailenin diğer 3 ferdi ise yaralandı.

Haber Merkezi 27 Nisan 2020, 21:55 Son Güncelleme: 27 Nisan 2020, 22:01 AA