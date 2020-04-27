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Dünya Hafter milislerinin roketli saldırısında bir anne ve oğlu hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Hafter milislerinin roketli saldırısında bir anne ve oğlu hayatını kaybetti

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) tarafından yapılan açıklamada, Hafter güçlerinin Trablus’un doğusunda Castelverde bölgesine roketli saldırı düzenlediği belirtildi. Hükümetin açıklamasına göre, Castelverde bölgesinde atılan roketlerin bir eve isabet etmesi sonucu anne ve bir oğlu hayatını kaybetti, ailenin diğer 3 ferdi ise yaralandı.

Haber Merkezi AA
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Hafter yine sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin, başkent Trablus’un doğusundaki Garabulli kentine düzenledikleri roketli saldırı sonucu bir anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Hafter milislerinin başkentin 65 kilometre doğusundaki Garabulli kentine roketli saldırı düzenlediği duyuruldu.

Camiye saldırmıştı

Açıklamada roketin bir eve isabet etmesi sonucu Hadra Selim adındaki kadın ve oğlunun yaşamını yitirdiği, saldırıda evde bulunan 3 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Hafter milisleri, dün Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesindeki bir camiye havan topu fırlatmış, ramazan ayının birinci gününde ise yine aynı bölgeye düzenledikleri roketli saldırı nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

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