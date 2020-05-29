Dünya Hafter Türk gemilerine saldırmaları karşılığında 150 bin dolar teklif etmiş
ORTADOĞU

Hafter Türk gemilerine saldırmaları karşılığında 150 bin dolar teklif etmiş

Libya'nın darbeci generali Hafter'in Türk gemilerine saldırmaları için kurduğu tuzak 'komediye dönüştü. Hafter güçleri 20 kişilik özel time adam başı 150 bin dolar teklif ederken, grup içerisinde 5 emekli İngiliz askerinin de yer aldığı ortaya çıktı. 2019'un haziran ayında yapılan plan, özel time 'külüstür helikopter' verilmesi nedeniyle iptal edilmişti.

Haber Merkezi AA
Libya'nın darbeci generali Hafter.
Libya'nın darbeci generali Hafter.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Libya Yaptırım Komitesi tarafından hazırlanan gizli rapora dayandırdığı haberine göre, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter tarafından kiralanan paralı askerler arasında Kraliyet Deniz Piyadeleri ve Kraliyet Hava Kuvvetlerinde görev yapmış 5 eski asker de yer aldı.

Türk gemilerine karşı kullanılacak saldırı helikopterlerini kullanmaları için adam başı 150 bin dolar karşılığı kiralanan paralı askerler, operasyonun "komediye dönüşmesinin" ardından Malta'ya kaçtı.

Askerler ile Hafter’in temin edilen helikopterlerin kalitesi konusunda anlaşamadığı öne sürüldü.

İngiliz askerlerin geçen haziranda Libya'ya giden 20 paralı asker arasında yer aldığı belirtildi.

İKİ İSME ULAŞILDI

Operasyonun başını Güney Afrika Hava Kuvvetlerinde ve İngiliz ordusunda görev yapmış Steven Lodge adlı eski bir subayın çektiği belirtildi.

Güney Afrika merkezli havacılık şirketi 'Umbra Aviation'ın direktörü olduğu belirtilen Lodge'un, halen İskoçya’da yaşadığı bilgisi de haberde yer aldı.

Umbra Aviation'ın Güney Afrika'dan gelen saldırı helikopterlerini Hafter'e Mozambik üzerinden ilettiği aktarılan haberde, Lodge'ın ise gazetenin kendisine yönelttiği soruya verdiği yanıtta BM raporundaki bilgilerin "bütünüyle yanlış" olduğunu iddia ettiği aktarıldı.

Operasyonda, Kraliyet Hava Kuvvetlerinde 26 yıl görev yapmış Andy Furness isimli eski bir askerin de yer aldığı kaydedilen haberde, bu kişinin de halen "Amber Tiger" adlı Cheltenham merkezli bir havacılık şirketinin yöneticiliğini sürdürdüğü bilgisine yer verildi.

  • Hava Kuvvetlerinden 2011'de ayrılan Furness'in, Libya operasyonuyla ilgili soruları yanıtlamayı reddettiği vurgulandı.

ZODYAKLA KAÇTILAR

"Opus Projesi" adı altında yürütülen operasyonun, 20 paralı askerin Libya'ya varmasından 4 gün sonra başarısızlıkla sonuçlandığı, tamamının helikopterleri de arkalarında bırakarak zodyaklarla Malta'ya kaçmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Malta'ya 2 Haziran'da ulaşan askerlerin burada gözaltına alındığı ancak daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

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