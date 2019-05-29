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Dünya Haftere silah İsrailden gidiyor
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ORTADOĞU

BAE’ye ait kargo uçakları kullanıldı

Hafter’e silah İsrail’den gidiyor

Libya’da darbeci general Halife Hafter’e silah taşıyan BAE’nin bu nakliyatı İsrail üzerinden yaptığı belgelendi. İsrail-Mısır-Ürdün üçgeninde şüpheli rota izleyen BAE uçakları, Libya’da Hafter güçlerine ait askeri üsse indi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAE uçakları, Libya’da Hafter güçlerine ait askeri üsse silah götürdü.
BAE uçakları, Libya’da Hafter güçlerine ait askeri üsse silah götürdü.

BAE’ye ait kargo uçaklarının Nisan ayı başında İsrail üzerinden Libya’da darbeci general Halife Hafter’e silah taşıdığı belgelendi. El Cezire Arapça’nın haberine göre İsrail-Mısır-Ürdün arasında şüpheli rota izleyen BAE kargo uçakları, Halife Hafter’in kontrolündeki askeri üslere indi. Uçaklar ile birlikte Hafter’in başkent Trablus’a saldırısı eş zamanlı olarak başladı.

Nisan ayının ilk günlerinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Kazakistan ortaklıklı Reem Travel adlı şirkete ait iki Rus yapımı İlyuşin 76 kargo uçağının, İsrail, Mısır ve Ürdün arasında birkaç sefer düzenledikten sonra Libya’daki darbeci general Halife Hafter’in kontrolü altındaki bölgelere iniş yaptığı ve silah taşıdığı ortaya çıktı.

El Cezire Arapça’nın haberine göre geçen ay kargo uçakları darbeci general Halife Hafter’e ait üslere sefer düzenledi. İsrail üzerinden yapılan kargo uçuşlarına paralel olarak Halife Hafter’e bağlı güçlerin uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) kontrolündeki başkent Trablus’a saldırı başlatması dikkat çekti.

İZLERİ YOKETMEK İSTEDİLER

Habere göre kargo uçakları, iç savaşın yaşandığı Libya’ya yöneldiklerinde uçuş transponderlerini kapatarak, izlerini kaybettirmeye çalışıyordu. Bu gizlilik çabasında, Birleşmiş Milletler tarafından Libya’ya uygulanan silah ambargosundan kaçınma çabasının etkili olduğu değerlendirildi. Hafter güçleri tarfından yayınlanan bir videoda da UP-I7645 numaralı bir kargo uçağının Libya’nın güneyindeki Tamanhant askeri üssünde iniş yaptığı görülüyor.

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Hafter güçlerince yayınlanan videoda FF ile başlayan dört basamaklı bir kodun bulunduğu, 64 kilogram ağırlığında sandıkların uçaktan indirildiği görülüyor. Sandıkların üzerinde Libya’nın üçüncü büyük şehri el-Bayda isminin de bulunması dikkat çekiyor.

ŞÜPHELİ ROTA

El Cezire’nin yaptığı açıklamada, hava takip numarasıyla, uçuş navigasyon ve gözetleme teknolojisi ADS-B’den elde edilen verilerde, uçakların Ürdün, İsrail ve Mısır üçgeni arasında neredeyse düzenli şekilde izlediği şüpheli bir rotayı tespit ettiklerini belirtti.

  • GÖZÜNÜ KAN BÜRÜDÜ
  • 4 Nisan’da Libya’nın başkenti Trablus’a saldıran darbeci general Halife Hafter’in gözünü kan bürüdü. Hafter yaptığı açıklamada BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame’yi hedef alarak, “çatışmaya devam” mesajı verdi. Hafter’in Selame’yi “sorumsuz açıklamalar yapmakla” ve “tarafgir olmakla” suçlaması dikkat çekti. Selame, BMGK’deki konuşmasında, Trablus çevresinde yeniden başlayan çatışmaları “Libya’nın parçalanmasına doğru evrilebilecek bir iç savaşın eşiği” olarak nitelemiş ve uyarılarda bulunmuştu.
  • Hafter’in ismini kullanmadan Libya’nın başkentine yönelik silahlı operasyonu eleştiren Selame, Trablus’un çevresindeki çatışmaları “Akdeniz’in güney kıyılarını ve çevresini etkileyebilecek uzun ve kanlı bir savaşın başlangıcı” şeklinde tanımlamıştı. Öte yanda Trablus’taki çatışmalar sonucunda 40’ı sivil toplam 562 kişi öldü.

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