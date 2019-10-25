Hala oradalar

Türkiye'nin 911 kilometrelik sınır hattını PKK/PYD-YPG'den arındıracak Soçi Mutabakatı'nda 2 gün geride kaldı. Teröristlerin 30 kilometre derinliğindeki alandan çekilmelerini öngören 150 saatlik sürenin geride kalan bölümünde Ankara ile Moskova, anlaşmanın hayata geçmesi için gerekli yöntemleri çalıştı. Önceki gün PKK'lıların tahliyesi için Türkiye sınırındaki Ayn el-Arab'a asker gönderen Rus tarafı dün de 'teröristlerin sınırdan çekilmekte olduğunu' iddia etti. Rus Dışişleri'nin iddiası Türk makamlarınca teyit edilmedi. Yetkililer, çekilmenin başladığını söylemek için henüz erken olduğunu, Rus muhataplarla koordine faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi. Görüşmelerde güvenli bölgede istikrar için hangi modelin örnek alınacağı, gözlem noktalarına gerek olup olmayacağı ve Esed rejiminin üstleneceği sorumluluklar gibi detaylar ele alınıyor. Müşterek askeri mekanizmanın tesisiyle birlikte süreç hızlanacak ve teröristlerin bölgeden çekilmeleri sağlanacak. PKK'lılar hudut hattından 30 kilometre güneye inmedikleri takdirde etkisiz hale getirilecek.

ABD'YE FOSFOR CEVABI

Güvenlik kaynakları, Barış Pınarı Harekât bölgesinde kalan terörist unsurların herhangi bir silahlı saldırıya girişmeleri halinde meşru müdafaa kapsamında gerekenin yapılacağını kaydetti. Kaynaklar, bu bölgede askeri temizlik tamamlandıkça, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekat Bölgeleri örneğinde olduğu gibi yerel yönetimlerin oluşturulacağını kaydetti.

Bu arada ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Türkiye'nin harekât sahasında 'beyaz fosfor bombası kullandığı' iddialarına da kaynaklar şu cevabı veriyor: "TSK envanterinde beyaz fosfor mermisi kesinlikle yoktur. Bu mühimmatın modern ordular da dahil olmak üzere Afganistan'da, Musul'da, Rakka'da kullanıldığını gördük. Hangi ülkelerin kullandığı da belli. İddialar tamamen dezenformasyondur."

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Bombalı saldırı

PKK bölgede saldırılara devam ediyor.

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında kontrolün sağlandığı Tel Abyad'da, örgütün ilçede bıraktığı hücreler saldırılarına devam ediyor. Operasyonun başlangıcından bugüne 4 kez intihar eylemi düzenleyen PKK, dün yine bombalı araç infilak ettirdi. Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad kent merkezinde bulunan SMO karargahına yönelik saldırıda 2 SMO savaşçısı yaralandı. Patlama sonrası çevrede çıkan yangın söndürülürken yaralı SMO mensupları tedavi altına alındı. Önceki gün yine bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 3 SMO askeri şehit olmuş, 18'i de yaralanmıştı. Yerel kaynaklar, PKK'nın intihar saldırıları için özellikle kadın ve çocukları kullandığını belirtiyor.

Taciz bitmiyor

Rasulayn’da 5 Mehmetçik, PKK/YPG’li teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekât alanı Rasulayn bölgesinde keşif-gözetleme yapan unsurlara PKK/YPG’li teröristlerce drone, havan ve hafif silahlarla düzenlenen saldırıda 5 personelin yaralandığı belirtildi. Meşru müdafaa çerçevesinde gerekli karşılığın verildiği kaydedilen açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekat bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizleme faaliyetlerine devam etmektedir. Konuya ilişkin olarak medyada yer alan diğer iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Meşru müdafaa kapsamında icra edilen faaliyetler, birliklerimizin güvenliğini sağlamaya yöneliktir” ifadeleri kullanıldı.

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